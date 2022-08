El equipo de Puerto Rico está centrado en los próximos tres rivales para cerrar la primera ronda y asegurar la clasificación a la próxima etapa de la Copa Mundial Sub 15 en Hermosillo, México,

Los boricuas enfrentarán el domingo a Sudáfrica, el lunes jugarán contra Estados Unidos y el martes se medirán ante Guam. Los dos mejores equipos de la primera ronda avanzarán a la segunda etapa.

En su día libre, la selección de Puerto Rico practicó durante hora y media en el complejo deportivo de la Universidad de Sonora.

“Es una práctica para mantenernos. El día no está tan caluroso como el viernes, así que nos viene bien. De ahora en adelante los juegos son corridos, no hay descanso. Tenemos que ganar, la meta es ganar al menos tres juegos en esta ronda. La intensidad no se puede bajar nunca”, estableció Joey Solá, dirigente del equipo.

Sudáfrica, próximo contrincante de Puerto Rico, perdió su primer compromiso ante Estados Unidos con pizarra 29-0. Aunque el resultado no refleja que sea un rival de alto nivel, Solá reiteró la importancia de tirarse al terreno con la misma intensidad que se jugó contra Venezuela.

“Lo que sabemos de Sudáfrica es muy poco. Tal vez tuvieron un juego malo. Los vamos a tratar como a un rival de peligro”, indicó el mentor.

Para buscar el segundo triunfo, Puerto Rico tendrá en la loma al derecho Pablo Figueroa, quien cursa estudios en la International Baseball Academy. El lanzador es residente de Río Grande.

“Pablo Figueroa es uno de los lanzadores con más velocidad de nuestro equipo. Si viene tirando ‘strike’ auguro que va a tener éxito”, puntualizó Solá.