Puerto Rico sufrió su primer revés en el Campeonato Panamericano Sub-23 al caer vía blanqueada 5-0 frente a Cuba este miércoles en el Estadio Justino Salinas de La Chorrera, en Panamá.

Con la victoria, Cuba se consolidó en el liderato del grupo B con marca de 3-0, mientras los boricuas ocupan la segunda posición con 2-1.

Los lanzadores Randy Martínez y Yuniel Batista se combinaron para colgarle siete ceros a la ofensiva puertorriqueña, limitándola a solo dos imparables y recetando diez ponches, siete de ellos a cargo de Martínez, quien se apuntó la victoria.

Un cuadrangular de Raidel Sánchez con un corredor a bordo aseguró la ventaja temprana para los cubanos en la tercera entrada. Por Puerto Rico, Omar Meléndez trabajó 4.1 episodios y permitió tres anotaciones para cargar con la derrota. En el quinto capítulo, un sencillo de Yulieski Remón remolcó la tercera carrera y otro de Harold Vázquez produjo la cuarta vuelta para ampliar la ventaja de Cuba.

Los únicos dos hits de Puerto Rico salieron de los bates de Gerardo Prado y Brian Piñero.

La novena boricua cerrará la primera ronda este jueves a las 6:00 p. m. (hora de Puerto Rico), cuando enfrente a Aruba.