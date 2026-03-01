La novena de Puerto Rico dio este domingo el primer paso formal en su preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol, al reportarse en un hotel de la ciudad de Fort Myers, en el suroeste del estado de Florida.

Con maletas cargadas de ilusión y el compromiso de representar la isla, jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo comenzaron a integrarse en lo que será la recta final antes del inicio del certamen mundialista.

Con su piloto Yadier Molina, el equipo tendrá su primera práctica oficial este lunes a la 1:00 p.m. en el JetBlue Park, complejo primaveral de los Red Sox de Boston. Previo al entrenamiento, el cuerpo técnico sostendrá una reunión.

“El ánimo está alto. Los muchachos saben lo que tienen que hacer. Al principio, hubo algún tipo de circunstancias por la cual tuvimos problemas para confeccionar el equipo. Pero el núcleo de jugadores, el cuerpo monticular, entiendo que vamos a correr mucho”, expresó este domingo el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, a Primera Hora a través de un video.

“Lo que queremos para el pueblo de Puerto Rico es ser los campeones del Clásico Mundial”, agregó.

El calendario de preparación de los boricuas incluye dos compromisos de exhibición ante rivales de las Grandes Ligas. El martes se medirán a los Red Sox del dirigente puertorriqueño, Alex Cora, y el miércoles a los Twins de Minnesota.

Ambos encuentros se celebrarán en los campos de ‘Spring Training’ de cada franquicia de las Mayores, ubicados en Fort Myers.

“Ya estamos rumbo a comenzar la verdad. A practicar y ver cómo están los muchachos, yo se que vienen de entrenamientos, y los que no, estaban trabajando fuera. A jugar esos dos juegos de exhibición y regresar a Puerto Rico a jugar esos juegos del Clásico. Estamos confiando y con mucha fe de que el equipo va a ser el trabajo, aquí no juegan los nombres son los hombres, respetando a los que no pudieron estar... con lo que tenemos hay que dar el frente, estar positivo y orgulloso para dar el máximo frente a nuestra gente”, sostuvo, por su parte, a este medio el coach de bateo, Juan “Igor” González.

Tras concluir el segundo partido de fogueo, la delegación puertorriqueña abordará la misma noche del 4 de marzo un vuelo chárter desde Florida con destino a San Juan.

Ya en suelo boricua, el equipo tendrá una única práctica el jueves en el Estadio Roberto Clemente Walker, en Carolina, como antesala inmediata al arranque de los juegos oficiales del Clásico al día siguiente.

Puerto Rico debutará el viernes ante Colombia a las 7:00 p.m. en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.