Si alguien no estaba seguro de lo comprometido que está Nolan Arenado con el equipo de Puerto Rico, el propio jugador se encargó de borrar las dudas con una simple foto.

Luego de conceder una entrevista a Primera Hora en la que reveló el proceso que culminó con su decisión de vestir la camiseta de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, el estelar antesalista de los Diamondbacks de Arizona acudió a sus redes sociales para publicar una imagen suya con un detalle que distingue a la novena boricua: su pelo rubio.

Arenado utilizó su cuenta de Instagram para compartir una foto suya con su cabello corto y teñido, con un mensaje en español que leía: “Puesto pa esto”. De igual forma, publicó las zapatillas (spikes) que utilizará Puerto Rico en el clásico, con los colores rojo, blanco y azul de la bandera boricua.

El Clásico Mundial arranca el próximo 5 de marzo.

Arenado es de las figuras del llamado Team Rubio, principalmente ante la ausencia de algunas de las figuras puertorriqueñas, como Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez, entre otros.

Nacido en California, con raíces cubanas y boricuas, Arenado vistió la camiseta de Estados Unidos en las ediciones del 2017 y 2023. El propio jugador reveló que fue Yadier Molina, el piloto de Puerto Rico en el certamen, quien lo convenció de unirse al Team Rubio, un deseo que también le había pedido su mamá.

El cotizado antesalista, con 10 Guantes de Oro en las Grandes Ligas, compartió camerino con Molina durante sus años en los Cardenales de San Luis.

Arenado y el resto de los integrantes del Team Rubio deberán reportarse hoy, domingo, en Fort Myers, Florida, donde centrarán su cuartel de entrenamiento. Al día siguiente, tendrán su primera práctica. El martes y el miércoles disputarán partidos de fogueos contra los Red Sox de Boston y los Twins de Minnesota en sus respectivas sedes de los campos primaverales. Tras el segundo compromiso, la delegación puertorriqueña viajará la misma noche del 4 de marzo en un vuelo chárter desde Florida hacia San Juan.