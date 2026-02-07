San Juan. Martín “Machete” Maldonado se enteró de que sería el nuevo capitán del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ante la baja de Francisco Lindor, mientras se dirigía el jueves al Distrito T-Mobile para el anuncio oficial del roster de 30 jugadores.

El receptor, de 39 años, asumió la capitanía del Team Rubio luego de que Lindor no recibiera permiso para participar en el esperado torneo debido a una cirugía de limpieza menor en el codo derecho, a la que se sometió en octubre del año pasado que lo hizo inelegible para una póliza de seguro.

“Lo decidieron antes de venir para acá”, dijo Maldonado entre carcajadas a Primera Hora . “Esto es una bendición. Yo entiendo que este equipo no necesita capitán. Ser capitán es solamente un nombre. Seas capitán o no, tienes que ser un buen compañero y, como veterano, debes ayudar a estos muchachos que van a sentir muchas emociones y muchos sentimientos encontrados cuando venga ese primer juego”.

Lindor había sido anunciado en abril del año pasado como el capitán de Puerto Rico, pero, al confirmarse que no sería incluido en el roster final, la Federación de Béisbol (FBPR) ponderó en darle esta responsabilidad a Maldonado o al cerrador Edwin “Sugar” Díaz.

Como ha trascendido, Lindor no será la única estrella boricua que no dirá presente en el Clásico Mundial. Al igual que el campocorto de los Mets de Nueva York, Carlos Correa tampoco hizo el corte final, ya que ninguna aseguradora autorizada por Major League Baseball (MLB) emitió una póliza de seguro que le permitiera defender los colores de la monoestrellada.

Javier Báez, en cambio, no figura en el roster final, no por problemas de seguro, sino porque está cumpliendo una suspensión de dos años tras arrojar positivo a cannabis en una prueba antidopaje realizada por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés) el 12 de marzo de 2023.

Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez en el Clásico Mundial de Béisbol 2017.

Ante esta situación, la FBPR armó un equipo en el que 24 de sus 30 peloteros vieron acción en la pasada temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), algo inusual en un certamen de esta magnitud.

“Estamos todos golpeados. Estamos hablando de tres figuras súper importantes para nosotros, pero lo más importante es que, cuando se supo que esos muchachos no iban a estar, la nueva generación dijo presente”, opinó el veterano cátcher.

“Edwin Arroyo y Darell Hernáiz, que son dos súper prospectos, dijeron presentes. De eso es lo que se trata. Me acuerdo del 2017 cuando entraron esos tres tipos y tuvieron un impacto inmediato. Quizá algunos de ellos no esperaban tener esta oportunidad y se les dio. Sé que no van a defraudar”, continuó.

El cuadro interior será cubierto por Arroyo, Hernáiz, Nolan Arenado, Willi Castro, Emmanuel “Pulpo” Rivera y Luis Vázquez. Los jardines serán defendidos por Carlos Cortés, Matthew Lugo, M.J. Meléndez, Heliot Ramos, Eddie Rosario y Bryan Torres. Maldonado y Christian Vázquez se encargarán de la receptoría.

El cuerpo monticular será conformado por Edwin “Sugar” Díaz, Fernando Cruz, Seth Lugo, Elmer Rodríguez-Cruz, José de León, Raymond Burgos, José Espada, Rico García, Jorge López, Jovani Morán, Luis Quiñones, Ángel Reyes, Yacksel Ríos, Eduardo Rivera, Gabriel Rodríguez y Ricardo Vélez. La lista de reservas la integran José Berríos, Jonathan Bermúdez y Alexis Díaz.

“Hay muchos nombres buenos. Es una bendición poder jugar este Clásico con mucho talento joven que va a ser el futuro de Puerto Rico más adelante. Quizá originalmente se pensaba que algunos de ellos iban a tener un rol importante en el próximo Clásico, pero, con las bajas, ese momento es ahora”, indicó Maldonado.

“Si no pensamos que podemos competir, creo que era mejor no llevar un equipo. Puerto Rico es un equipo que siempre encuentra la manera de ganar en el Clásico sin importar las circunstancias. Somos un equipo que sale a competir y tenemos a un país detrás de nosotros”, abundó.

Un último baile

Puerto Rico fue subcampeón del Clásico Mundial en 2013 y 2017, pero en 2023 quedó eliminado en los cuartos de final. Esta versión del Team Rubio tal vez recuerda al de 2013, ya que no cuenta con varias figuras establecidas en las Grandes Ligas. Sin embargo, con Yadier Molina detrás del plato, logró lo que parecía imposible al avanzar a la final, donde perdió ante República Dominicana.

“Aquí hay mucho talento. Aquí hay tipos que han pitchado en las Grandes Ligas y tipos que están bien cerca de hacerlo. Lo importante es que haya una base de lo que queremos hacer. Ellos deben conocerse como lanzadores y trabajar en conjunto. Eso nos llevó lejos en 2013 y 2017, así que es cuestión de trabajar en conjunto para ser mejor equipo cada día”, opinó el receptor.

Para Maldonado, más allá del Clásico Mundial este será su último baile como pelotero profesional tras anunciar su retiro en octubre del año pasado. Ya jugó sus últimas temporadas en la MLB y la LBPRC, pero en marzo se despedirá del deporte como jugador, por lo que está tratando de disfrutar cada segundo de esta experiencia.

“Me estoy disfrutando cada momento. Mi familia ha estado conmigo durante todo el proceso y tendré la oportunidad de jugar frente a mis hijos en la isla”, sostuvo.

El Clásico Mundial se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo, pero una llave de la fase de grupos se celebrará del 6 al 11 de ese mes en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan.