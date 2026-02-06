San Juan. La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) se enteró a principios de diciembre que Javier Báez no podría participar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 cuando entregó a Major League Baseball (MLB) el roster preliminar de 35 peloteros.

Báez arrojó positivo a carboxi-THC en una prueba antidopaje realizada por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés) en 2023 y recibió una suspensión de dos años, que lo hacía inelegible para competir en torneos organizados por el organismo desde el 26 de abril de 2024 hasta el 25 de abril de 2026.

El doctor José Quiles, presidente de la FBPR, admitió que tenía conocimiento de la sanción desde el 2023, cuando el WBSC se la impuso al campocorto, y que la situación había sido comunicada a su agente, Nick Chanock.

“Nosotros sabemos eso desde el 2023. Le envíamos la información a su agente y lo dejamos en las manos de ellos. ¿Qué pasó? Pues no sabemos qué pasó. Cuando entregamos la lista de 35, nos dijeron que no podía jugar porque tenía un impedimento. Se hicieron las gestiones, pero lamentablemente la WADA (Agencia Mundial Antidopaje) estaba firme en su posición y no lo dejaron participar”, compartió Quiles a Primera Hora después de que la FBPR anunció en el Distrito T-Mobile el equipo que llevará al Clásico Mundial.

“Nosotros nos enteramos cuando se tiró el roster de los 35. El viernes nos dijeron: ‘Estos jugadores no pueden participar’. Y, en ese grupo, estaba él”, agregó.

Como ha trascendido en los últimos días, MLB le comunicó el pasado viernes a la FBPR que varios peloteros no eran elegibles para participar en esta edición del Clásico Mundial, ya que a la mayoría no le habían aprobado pólizas de seguro.

Estos eran Báez, Francisco Lindor, Carlos Correa, Edwin “Sugar” Díaz, José Berríos, Yacksel Ríos, Luis Quiñones, Jovani Morán, Fernando Cruz y Seth Lugo. Esta noticia era un golpe duro para un equipo que aspiraba a ganar el campeonato de este prestigioso torneo por primera vez.

Al otro día, Quiles amenazó con retirar a Puerto Rico del certamen y, a las pocas horas, los directivos de la FBPR se reunieron con Jim Small, presidente del Clásico Mundial, para solicitar a MLB la reconsideración de casos como el de Lindor. Inmediatamente, Small le envió la petición a Rob Manfred, comisionado de MLB, y comenzaron a llegar las buenas noticias para el Team Rubio.

Luego de pedir un plazo de dos días adicionales, la FBPR anunció este jueves el roster de 30 peloteros, en el que logró incluir a Díaz, Cruz, Lugo, Ríos, Quiñones, Morán y Berríos, pero no a las principales figuras del cuadro interior de Puerto Rico: Lindor, Correa y Báez. A diferencia de este último, Quiles tenía esperanzas de que tanto Lindor como Correa hicieran el corte final, pues hasta la noche del miércoles se gestionaba una póliza de seguro privada para ambos.

“Había un inversionista puertorriqueño que quería cubrir los gastos de los seguros, pero no llegó la información médica a tiempo para la cotización del seguro. Ya se había hablado con una aseguradora en Inglaterra que estaba dispuesta y había hecho una cotización sin la evaluación médica, pero la información no llegó a tiempo y, como teníamos hasta ayer, dejamos de seguir insistiendo”, contó el presidente federativo.

“Estuvimos insistiendo toda la semana, pero lamentablemente no se pudo. Correa no envió la información y Lindor la envió en el transcurso del día de hoy, pero ya había pasado el tiempo. Veremos a ver qué pasa en el transcurso del torneo a ver si hay algún tipo de oportunidad, pero no nada de eso es seguro porque el roster ya está establecido”, abundó.

Francisco Lindor reacciona eufórico luego de pegar un hit en la primera entrada del partido entre Puerto Rico y Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. ( Carlos Rivera Giusti )

Esperanzado con el nuevo Team Rubio

Quiles, quien estima que una póliza de un seguro para jugadores como Lindor y Correa tendría un costo de entre $500,000 y $1,000,000, comentó que nunca imaginó tener que lidiar con un problema de esta índole después de haber trabajado por más de un año en la confección del Team Rubio. Aún así, entiende que Puerto Rico será representado en el Clásico Mundial por un equipo con la capacidad de ganarlo todo.

“No estamos en nuestra capacidad total, pero, cuando una puerta se cierra, se abren otras. Yo entiendo que los muchachos jóvenes, en las posiciones que se van a ubicar, deben hacer el trabajo que todo el mundo está esperando”, opinó Quiles.

Ante esta situación, el cuadro interior será cubierto por Nolan Arenado, Willi Castro , Edwin Arroyo, Darell Hernáiz, Emmanuel “Pulpo” Rivera y Luis Vázquez. Los jardines serán defendidos por Carlos Cortés, Matthew Lugo, M.J. Meléndez, Heliot Ramos, Eddie Rosario y Bryan Torres. Martín “Machete” Maldonado y Christian Vázquez se encargarán de la receptoría.

El cuerpo monticular, por su parte, será conformado por Edwin “Sugar” Díaz, Fernando Cruz, Seth Lugo, Elmer Rodríguez-Cruz, José de León, Raymond Burgos, José Espada, Rico García, Jorge López, Jovani Morán, Luis Quiñones, Ángel Reyes, Yacksel Ríos, Eduardo Rivera, Gabriel Rodríguez y Ricardo Vélez.

El Clásico Mundial se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo. Una llave de la fase de grupos se celebrará del 6 al 11 de ese mes en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan.