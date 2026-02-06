Luego de varios días de negociaciones por las pólizas de seguros de 18 peloteros, la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) presentó este jueves, en el Distrito T-Mobile del Centro de Convenciones de San Juan, a los 30 jugadores que representarán a la isla en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Puerto Rico no llevará a un Team Rubio conformado por estrellas como Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez. En cambio, se lanzará al terreno un grupo de jugadores activos tanto en Major League Baseball (MLB) como en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), mayormente jóvenes, que no dudaron en darle el sí a la isla cuando recibieron el llamado.

“El proceso para formar el equipo que será presentado esta noche, fue uno muy complejo y lleno de retos. Los días transcurrieron como una montaña rusa, en ocasiones con mucha incertidumbre y otros llenos de emoción, pero lo que nunca faltó fue la gestión proactiva y las relaciones construidas en mis más de 20 años en MLB para lograr algunos cambios”, dijo Carlos Beltrán, gerente general del equipo de Puerto Rico, en declaraciones escritas.

“El equipo de Puerto Rico que verá acción este año en el Clásico Mundial es una mezcla de la verdadera raíz del béisbol, jugadores veteranos con mucha experiencia y otros llenos de hambre por hacer historia… Desde ya, yo estoy orgulloso de mi equipo, del equipo de Puerto Rico que nos representará en el Clásico Mundial de Béisbol”, continuó.

Receptoría

Martín “Machete” Maldonado y Christian Vázquez estarán a cargo de la receptoría. Los dos participaron en la temporada pasada de la pelota invernal boricua: Maldonado con los Indios de Mayagüez y Vázquez con los Cangrejeros de Santurce.

Maldonado fue nombrado a finales de enero como el nuevo dirigente de los Indios, y este torneo será su último como pelotero profesional tras anunciar su retiro en octubre del año pasado. A sus 39 años, se espera que sea el cátcher titular de Puerto Rico.

Martín "Machete" Maldonado con el uniforme de los Indios. ( Suministrada )

Cuadro interior

El cuadro interior será cubierto por Nolan Arenado, Emmanuel “Pulpo” Rivera, Willi Castro, Edwin Arroyo, Darell Hernáiz y Luis Vázquez. Arenado, de 34 años, será la figura de mayor experiencia en el cuadro con 13 temporadas de las Mayores en sus costillas.

Jugó con Estados Unidos en 2017 y 2023, pero para esta edición decidió defender los colores de Puerto Rico, de donde es su familia materna es boricua. El antesalista, ganador de 10 Guantes de Oro, viene de batear para .237, con 12 cuadrangulares y 52 carreras remolcadas durante la campaña anterior con los Cardinals de San Luis.

Nolan Arenado fue compañero del dirigente de Puerto Rico para el Clásico Mundial, Yadier Molina, mientras jugaban con los Cardinals de San Luis. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Castro, de 28 años, es el otro Grandes Ligas del infield de Puerto Rico. Se ha mantenido en las Mayores desde que fue ascendido en 2019. La temporada anterior jugó con los Twins de Minnesota y, tras ser traspasado en julio, vistió el uniforme de los Cubs de Chicago. En enero, firmó un contrato de dos años con los Rockies de Colorado.

Durante ese tiempo, registró un promedio de bateo de .226, con 11 jonrones y 33 empujadas, en 120 juegos. Tiene la habilidad de jugar tanto en los bosques como en la segunda base y en el campocorto.

Rivera, en cambio, defendió la tercera base en el Clásico pasado ante la ausencia de Correa. Visitó este año los colores de los Indios y fue el campeón bate de la LBPRC en 2025-26 con una media de .348 y 49 imparables en 141 turnos.

Al igual que Rivera, Arroyo, Hernáiz y Vázquez también estuvieron activos en la campaña anterior de la invernal. Vázquez quizá sea el que mayor poder tenga al batear, ya que fue el líder en jonrones.

Jardines

Los jardines serán defendidos por Heliot Ramos, M.J. Meléndez, Carlos Cortés, Matthew Lugo, Eddie Rosario y Bryan Torres. Ramos es el nombre que más resalta entre los mencionados anteriormente y figura a ser uno de los mejores bates en la alineación del dirigente Yadier Molina. Ramos juega para los Giants de San Francisco y bateó para .256, con 21 vuelacercas y 69 impulsadas en la temporada pasada de las Grandes Ligas.

Meléndez ayudaría a cubrir la receptoría en caso de una emergencia. Excluyendo a Rosario, el resto de los peloteros que defenderán los bosques vivirán la experiencia de jugar en un Clásico Mundial de Béisbol por primera vez.

Heliot Ramos juega con los Giants de San Francisco en las Grandes Ligas. ( Jeff Chiu )

Cuerpo monticular

El cuerpo monticular de Puerto Rico será integrado por Edwin “Sugar” Díaz, Fernando Cruz, Seth Lugo, Elmer Rodríguez-Cruz, José de León, Raymond Burgos, José Espada, Rico García, Jorge López, Jovani Morán, Luis Quiñones, Ángel Reyes, Yacksel Ríos, Eduardo Rivera, Gabriel Rodríguez y Ricardo Vélez. Según reportes, Lugo, Rodríguez-Cruz, de León y Rivera serán la rotación del Team Rubio en la fase de grupos, que se llevará a cabo del 6 al 11 en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan.

Díaz y Cruz, sin duda, serán las estrellas del bullpen de Puerto Rico. Díaz llegó a un acuerdo en diciembre con los Dodgers de Los Ángeles por tres años y $69 millones tras siete temporadas con los Mets de Nueva York. Durante su última campaña en Queens, Díaz registró una efectividad de 1.63, 98 ponches, 21 bases por bola y 28 salvamentos en 66.1 entradas para un récord de 6-3.

Cruz, en cambio, permanecerá en el Bronx tras cerrar un contrato de $1.4 millones por la próxima temporada mediante arbitraje. Con su splitter, se convirtió en una de las principales figuras del bullpen de los Yankees de Nueva York y terminó el año con una efectividad de 3.56, 72 ponches y dos rescates para una marca de 3-4 en 48 entradas trabajadas.

Lista de reservas

La lista de reservas fue completada con José Berríos, Alexis Díaz y Jonathan Bermúdez. Berríos aparece aquí debido a que no recibió permiso para lanzar en la fase de grupos. El derecho, de 31 años, tiene el visto bueno solo para treparse a la loma a partir de la segunda ronda, que se celebrará el 13 y 14 de marzo en el Daikin Park, hogar de los Astros de Houston. El torneo finalizará el 17 de marzo en el loanDepot Park, de Miami, Florida.