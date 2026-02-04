José Berríos lanzaría por Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a partir de la segunda ronda, supo Primera Hora a través de una persona allegada a las negociaciones.

Según fuentes de este medio, el derecho, de 31 años, no recibió permiso para lanzar en la fase de grupos, que se llevará a cabo del 6 al 11 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan.

Berríos, conocido también como “La Makina”, lidió con una inflamación en el codo derecho a finales de septiembre del año pasado. Esto lo colocó en la lista de lesionados por primera vez en su carrera de 10 temporadas en las Grandes Ligas.

Con su baja, Puerto Rico no tendrá disponible a su mejor abridor cuando enfrente a Colombia, Panamá, Cuba y Canadá en suelo boricua durante la primera etapa del esperado certamen.

Los cuartos de final del Clásico Mundial, en los que participaría Puerto Rico de avanzar de la fase grupos, se celebrarán el 13 y 14 de marzo en el Daikin Park, hogar de los Astros de Houston.

El oriundo de Bayamón viene de registrar una efectividad de 4.17, con 138 ponches y 56 bases por bola, en 166 entradas lanzadas con los Blue Jays de Toronto.

El roster oficial será revelado el jueves, a las 8:00 p.m., por MLB Network, mientras que la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) celebrará una actividad ese día en el Distrito T-Mobile desde las 7:00 p.m.

Sin embargo, ya se conoce que el cuerpo monticular del Team Rubio en esta edición estará compuesto por figuras como Edwin “Sugar” Díaz, Fernando Cruz, Elmer Rodríguez, Jovani Morán, Luis Quiñones y Yacksel Ríos.