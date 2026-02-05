Puerto Rico no logró incluir a Francisco Lindor, Carlos Correa ni Javier Báez en su roster final para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, supo Primera Hora .

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) tenía hasta este jueves para entregar a Major League Baseball (MLB) el listado de 30 jugadores que llevará al esperado torneo del 5 al 17 de marzo.

A diferencia de otras federaciones, los boricuas solicitaron un plazo adicional de dos días para completar la lista, luego de que sus estrellas y la gran mayoría de sus lanzadores no recibieran permiso para ver acción en el torneo al no contar con el aval de una póliza de seguros.

Este medio conoció que la FBPR estuvo en estos últimos dos días gestionando una póliza de seguro para lo que serían las principales figuras del Team Rubio.

Tanto Lindor como Correa no hicieron el corte final por este problema con las pólizas de seguro, pero Báez está saludable y quedó fuera por otra razón, según una persona allegada a las negociaciones que habló con Primera Hora .

En relación con Lindor, se sometió a una cirguía descrita como una limpieza menor en el codo derecho en octubre del año pasado. Correa, por su parte, tiene un amplio historial de lesiones que, aparentemente, complicó que su caso fuese reconsiderado.

Lindor, Correa y Báez conformaron en 2017 un impenetrable cuadro interior que ayudó a Puerto Rico a avanzar a la final del certamen, aunque perdió 8-0 ante Estados Unidos.

El roster oficial será revelado este jueves, a las 8:00 p.m. en un programa especial transmitido por MLB Network.

El Clásico Mundial de Béisbol se celebrará del 5 al 17 de marzo, pero la fase de grupos se disputará del 6 al 11 en el Estadio Hiram Bithorn.