Con la participación de 45 equipos y más de 1,200 jugadores, este viernes entra en escena la primera tanda grande de la temporada número 87 de la Liga de Béisbol Superior Doble A con partidos en 18 estadios.

La gigantesca jornada tendrá acción en todas las secciones y presentará historias interesantes a seguir.

A continuación, 12 de ellas:

Dos exgrandesligas como apoderados

Dos de los 45 apoderados de esta temporada fueron destacados jugadores en las Grandes Ligas. Se trata del exguardabosque Armando Ríos, nuevo apoderado de los campeones defensores Mulos de Juncos y el exreceptor Yadier Molina, quien estará por décima temporada consecutiva como apoderado de los Guardianes de Dorado.

Kevin Millet es uno de los jugadores de los Pescadores del Plata de Comerío. ( Suministrada )

Fin de semana dedicado a Clemente

Por quinto año consecutivo, la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) dedicará un fin de semana al astro boricua, Roberto Clemente Walker. Como parte de las actividades de dedicatoria, se le autorizará a todas las franquicias utilizar el número 21 en sus uniformes. La FBPR fue la primera organización que retiró el número 21 de todos sus torneos, desde 1973.

Juegos interseccionales

La temporada 2026 repite el formato de 20 juegos en la fase regular, con encuentros interseccionales. La sección Norte cruzará con la Metro, la Noroeste con la Suroeste, la Central con la Sur y la Este con la Sureste.

Petateros regresan a su casa

Los Petateros de Sabana Grande regresarán a su Estadio Rafael Milán Padró esta temporada luego de trabajos de reconstrucción. Además, por primera vez desde 2020, los Leones de Patillas inaugurarán la temporada en su remodelado Estadio Gaspar Cochran. Mientras, siete equipos jugarán en pueblos vecinos debido a arreglos en sus estadios. Los Maratonistas de Coamo jugarán en el Estadio Luis Guillermo Moreno de Santa Isabel, los Azucareros de Yabucoa en el Estadio Néstor Morales de Humacao, los Tigres de Hatillo y Arenosos de Camuy en el Estadio Félix Mantilla de Isabela, el Melao Melao de Vega Baja en el Estadio Tomás Palmares de Dorado, los Poetas de Juana Díaz en el Estadio Herminio Cintrón de Villalba y los Toritos de Cayey en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Gran reto para los Mulos

Desde las temporadas 2012 y 2013, un equipo no logra campeonatos consecutivos en la Doble A, reto que tendrán los Mulos de Juncos, máximos campeones del torneo con once títulos.

Cidra busca acercarse a Juncos

Los Bravos de Cidra, con nueve títulos, buscarán su décimo título, para acercarse a los once veces campeones Mulos de Juncos. Siete de los nueve títulos de los Bravos fueron logrados del 2005 al 2016. Este año, el equipo contará con nuevo dirigente en la figura del reconocido mentor Lino Rivera.

Jean Félix Ortega se encuentra además a 11 triunfos de los 100, una cantidad que solo siete lanzadores han alcanzado en la historia de la liga. ( Suministrada )

Jean Félix Ortega busca el triunfo 90

El lanzador de los Cariduros de Fajardo, Jean Félix Ortega, iniciará la temporada con la mirada puesta en alcanzar la victoria número 90 de su carrera. Es el lanzador activo con más triunfos en el torneo federativo. El estelar brazo presenta números extraordinarios en su trayectoria con una impresionante marca de 89-16, con 26 salvamentos, 1.88 de efectividad, en 923.2 entradas lanzadas y 929 ponches. El lanzador se encuentra además a 11 victorias de entrar al exclusivo grupo de serpentineros con 100 triunfos o más, integrado por apenas siete lanzadores en la historia de la Doble A. El más reciente en lograrlo fue Víctor Aponte en 2005. De lograr su triunfo 90, Ortega se convertiría en el primero en alcanzarlo en la era de temporadas de 20 juegos. En la pasada campaña 2025, registró marca de 4-1, con un salvamento y efectividad de 3.35 en 37.2 entradas, temporada en la que reconoció haber enfrentado molestias físicas.

Cinco exjugadores de MLB como dirigentes

Cinco exjugadores de las Grandes Ligas estarán al mando de equipos en la temporada 2026. Encabeza la lista Raúl Casanova, quien estará por segundo año consecutivo como dirigente de los Mulos de Juncos, equipo que guió al campeonato en la pasada temporada 2025. En los Pescadores del Plata de Comerío repetirá al mando Luis Matos, en los Industriales de Barceloneta dirigirá José “Tony” Valentín, los Azucareros de Yabucoa estarán dirigidos por Edwards Guzmán y los Toritos de Cayey contarán con el debut de Ángel Ramón Santos.

Los Peces Voladores exponen su dominio en la Sección Sur. ( Suministrada )

17 equipos por su primer campeonato

De los 45 equipos participantes para esta temporada, 17 nunca han logrado levantar el máximo trofeo de la Doble A. La lista es encabezada por los Cafeteros de Yauco, que participan en la liga desde 1954 de manera ininterrumpida. Otros que buscan su primer cetro son los Peces Voladores de Salinas, Piratas de Cabo Rojo, Leones de Patillas, Petroleros de Peñuelas, Lancheros de Cataño, Halcones de Gurabo y Mets de Guaynabo. Además, los Navegantes de Aguada, Cardenales de Lajas, Tigres de Hatillo, Fundadores de Añasco, Guardianes de Dorado, Cocoteros de Loíza, Industriales de Barceloneta, Gigantes de Carolina y Criollos de Caguas.

Dennis Pérez es el dirigente-jugador de Camuy. ( Suministrada )

Dos dirigentes con doble sombrero

Dos dirigentes serán dirigentes y jugadores esta temporada. Dennis Pérez con los Arenosos de Camuy y Kevin Ramos, en su debut con los Libertadores de Hormigueros.

Salinas expone su dominio en el Sur

Los Peces Voladores de Salinas están en busca de su sexto campeonato de sección consecutivo. De lograrlo, se convertirían en el segundo equipo con más títulos de sección al hilo. La marca nacional es de los Bravos de Cidra con 12 en línea. Además de Salinas, han logrado cinco campeonatos seccionales consecutivos Aibonito (1964-68), Yabucoa (1977-81), Juncos (1988-92), San Lorenzo (1999-03), Fajardo (2002-06) y Guayama (2004-08).

Kevin Ramos debuta como dirigente-jugador en Hormigueros. ( Suministrada )

Kevin Millet a dos hits de los 400

El veterano primera base de los Pescadores del Plata de Comerío, Kevin Millet, está a ley de dos hits para los 400 de su carrera. En 22 temporadas ha conectado 398 imparables, con promedio de por vida de .299.