San Juan. La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, anunció este miércoles que seis atletas boricuas recibirán este año becas otorgadas por Solidaridad Olímpica, un programa del Comité Olímpico Internacional (COI) que sirve de apoyo a los Comités Olímpicos Nacionales (CON) alrededor del mundo.

Los seis deportistas que obtendrán una ayuda financiera de $1,500 mensuales en 2026 son Ayden Owens-Delerme (atletismo), Jerome Vega (atletismo), Augusta Campos (escopeta), Kristen Romano (natación), Adriana Díaz (tenis de mesa) y Pedro Fernández (vela).

Esta subvención mensual, otorgadas a atletas con alto potencial de clasificar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, permitirán cubrir sus gastos de entrenamiento, viajes, alojamiento y salud durante este ciclo olímpico.

PUBLICIDAD

“Estas becas olímpicas cubren gastos de entrenamiento, viajes, alojamiento y atención de salud durante todo el ciclo olímpico. Además, buscan promover la igualdad de oportunidades entre los comités olímpicos, especialmente los más pequeños, y apoyar a aquellos atletas con potencial de alto rendimiento para que puedan alcanzar la clasificación olímpica”, explicó Rosario en una mesa redonda con los medios desde la Casa Olímpica en el Viejo San Juan.

La presidenta del Copur señaló que estas becas también impactarán el desarrollo del talento juvenil en la isla, ya que mientras mayor sea el respaldo económico que reciban del COI, mayor será el presupuesto destinado a estos jóvenes.

Detalló que históricamente se han otorgado a deportistas con la mejor proyección de asegurar su clasificación a las Olimpiadas dentro de un ciclo olímpico.

Sin embargo, señaló que no está garantizado que los seis beneficiarios clasifiquen a Los Ángeles 2028, ni se descarta que estas ayudas puedan transferirse a otros deportistas en caso de que alguno se retire de la competencia.

Vega, por su parte, ganó una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 con un lanzamiento de 74.83 metros y se mostró agradecido con esta ayuda financiera que recibirá por primera vez en su carrera.

Jerome Vegas en los Juegos Olímpicos París 2024. ( Xavier Araújo )

“Estoy agradecido con el Comité Olímpico por haberme elegido como recipiente de estas becas, que nos brindan la oportunidad de enfocarnos más en el deporte para mejorar nuestra carrera deportiva”, expresó el luquillense de 30 años.

“En mi caso, comencé en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (San Salvador 2023) con el pie derecho y de ahí en adelante hemos clasificado a los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos (París 2024) y dos Campeonatos Mundiales (Budapest 2023 y Tokio 2025). Todo a partir de esos Juegos Centroamericanos. Que esta beca de Solidaridad Olímpica se una a lo que recibimos del Comité Olímpico abre una brecha para que podamos dedicarnos más a ejecutar y a mejorar día a día”, abundó.

Al igual que en 2024, Vega es uno de los principales candidatos para la delegación de Puerto Rico en Los Ángeles 2028. Su próximo compromiso apunta a ser los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.