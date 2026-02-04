San Juan. La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, anunció este miércoles que proyecta llevar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 una delegación de más de 400 atletas, con figuras del más alto nivel como Jasmine Camacho-Quinn y Ayden Owens-Delerme.

Aunque no quiso abundar en torno a las expectativas sobre el medallero para esta edición, Rosario aseguró que Puerto Rico viajará con los mejores atletas disponibles para esta justa regional, que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.

“Es muy temprano para hablar de expectativas, pero siempre he tenido el sueño de las 100 medallas”, bromeó Rosario en una mesa redonda con los medios del país desde la Casa Olímpica en el Viejo San Juan.

“La realidad es que es muy temprano para definir nuestras expectativas porque faltan clasificaciones… Nosotros contamos con nuestros mejores atletas. Ayden y Jasmine deben estar en esta delegación. En este momento no hay ningún indicio de que no lo estén, así que contamos con ellos. Estuvieron en los juegos anteriores y están entrenando para eso”, explicó.

Tanto Camacho-Quinn como Owens-Delerme ganaron medallas de oro en los eventos de 100 metros con vallas y decatlón, respectivamente, en San Salvador 2023, donde Puerto Rico firmó una de sus actuaciones más exitosas desde México 1990. En la edición anterior, Puerto Rico sumó 25 preseas de oro, 27 de plata y 44 de bronce, para un total de 96 medallas.

Camacho-Quinn no compite desde abril del año pasado, cuando corrió en el Grand Slam Track Kingston, en Jamaica. Esto debido a una persistente lesión en el pie que la afectó durante gran parte de 2025. Sin embargo, la vallista se encuentra en Estados Unidos alistándose para este nuevo ciclo olímpico junto a su entrenador, el irlándes John Coghla.

“Está bien positiva ahora mismo con su recuperación de las lesiones que sufrió el año pasado. Ya empezó su proceso paulatino de entrenamiento con Gary Evans, que es el entrenador físico que siempre ha trabajado con ella. En las próximas dos semanas, va a empezar a practicar en pista, así que esperamos tener a Jasmine en los Juegos… Al día de hoy, sigue con el irlándes John Coghlan”, compartió Fernando Olivero, director del Departamento de Alto Rendimiento (DAR).

Owens-Delerme, por su parte, viene de colgarse la medalla de plata en el decatlón del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, que se llevó a cabo en septiembre del año pasado. Al momento, hay 216 atletas clasificados para Santo Domingo 216 en los siguientes deportes: baloncesto (cancha y 3x3), béisbol, bolos, ciclismo (ruta, BMX y MTB), escopeta, esgrima, gimnasia, hockey femenino, levantamiento de pesas, lucha, patinaje artístico, remo, sóftbol, tiro, tiro con arco, vela y voleibol (cancha y playa).

De esos 216 deportistas, 109 son mujeres y 107 hombres. Sin embargo, Olivero comentó que la participación de cada uno de ellos no está garantizada, ya que deberán cumplir con las marcas mínimas establecidas por sus respectivas federaciones y ser certificados por el Comité Ejecutivo del Copur, como se ha hecho desde Veracruz 2014.

“Las federaciones, tan pronto termine el proceso de clasificación, someten al atleta para evaluación al Departamento de Alto Rendimiento. El DAR hace el análisis deportivo pertinente y emite la recomendación final al Ejecutivo del Comité Olímpico, que es quien certifica finalmente a los atletas que compondrán la delegación”, detalló Olivero.

Además, el director del DAR señaló que también se tiene en cuenta si un atleta presenta alguna condición particular, como una lesión o un embarazo, que le haya impedido cumplir con la marca mínima dentro del plazo establecido, y que todos deberán superar las pruebas antidopaje correspondientes.

“Si nos pueden demostrar que van a estar en óptimas condiciones, serán considerados”, sostuvo Olivero. “También debe haber un cumpliento con los temas antidopaje. Eso es bien importante. El levantamiento de pesas tiene a una persona encargada de esto. Todos sus atletas tienen que semanalmente probarle a la federación que están cumpliendo con los estándares de WADA (Agencia Mundial Antidopaje”.

Santo Domingo 2026 contará con 40 deportes, 56 disciplinas, 6,225 atletas y 1,555 preseas en disputa. A su vez, marcará el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que comenzaron en Ciudad de México, México.