Dallas. Los Wizards de Washington adquirirán a Anthony Davis en un intercambio de ocho jugadores con los Mavericks que incluye selecciones del draft para Dallas, dijo el miércoles una persona con conocimiento del acuerdo a The Associated Press.

El cambio es una señal de que los Mavericks están dejando atrás el ampliamente criticado intercambio que envió a la superestrella Luka Doncic a los Lakers de Los Ángeles por un paquete encabezado por Davis el año pasado.

El exgerente general Nico Harrison, despedido por Dallas en noviembre, ideó el acuerdo a medianoche que enfureció a la afición. Las especulaciones sobre un traspaso habían rodeado a Davis desde que Harrison fue despedido tras un inicio de temporada flojo.

Los Wizards enviarán a Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham y Marvin Bagley III a los Mavericks junto con dos selecciones de primera ronda del draft y tres de segunda ronda, dijo la persona a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún debe ser aprobado por la NBA.

Washington recibirá tres guardias de Dallas: Jaden Hardy, D’Angelo Russell y Dante Exum.