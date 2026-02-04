¡Bomba en la NBA! Los Mavericks envían a Anthony Davis a Washington
El centro, que fue adquirido en un traspaso controversial con los Lakers por Luka Doncic, solo jugó 29 partidos con Dallas.
Dallas. Los Wizards de Washington adquirirán a Anthony Davis en un intercambio de ocho jugadores con los Mavericks que incluye selecciones del draft para Dallas, dijo el miércoles una persona con conocimiento del acuerdo a The Associated Press.
El cambio es una señal de que los Mavericks están dejando atrás el ampliamente criticado intercambio que envió a la superestrella Luka Doncic a los Lakers de Los Ángeles por un paquete encabezado por Davis el año pasado.
El exgerente general Nico Harrison, despedido por Dallas en noviembre, ideó el acuerdo a medianoche que enfureció a la afición. Las especulaciones sobre un traspaso habían rodeado a Davis desde que Harrison fue despedido tras un inicio de temporada flojo.
Los Wizards enviarán a Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham y Marvin Bagley III a los Mavericks junto con dos selecciones de primera ronda del draft y tres de segunda ronda, dijo la persona a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún debe ser aprobado por la NBA.
Washington recibirá tres guardias de Dallas: Jaden Hardy, D’Angelo Russell y Dante Exum.