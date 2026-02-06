Cerca de la medianoche del viernes, Francisco Lindor rompió el silencio tras la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) oficializar su baja del Clásico Mundial 2026 con el anuncio de los 30 peloteros que llevará al esperado torneo.

Lindor fue anunciado en abril del año pasado como el capitán del Team Rubio para esta edición, pero en octubre se sometió a cirugía para una limpieza menor en el codo derecho. Como consecuencia, una aseguradora autorizada por Major League Baseball (MLB) no emitió la póliza de seguros que le habría permitido participar en el Clásico Mundial y quedó fuera del equipo, pese a las gestiones de la FBPR.

“Lo siento profundamente por los fanáticos de Puerto Rico. Esto duele más de lo que muchos imaginan. Como atleta, no hay mayor orgullo que representar a tu país, y no poder hacerlo deja un vacío en mi corazón”, lee el texto que publicó Lindor a través de su cuenta de Instagram.

“Aun así, siempre seré Team Rubio y estaré con él aunque sea de lejos. Este es el momento de apoyar a los que sí estarán ahí, porque al final se trata del nombre que va delante de la camisa. Puerto Rico siempre irá en mi pecho. Te quiero mucho, Puerto Rico”, continúa.

Historia de Francisco Lindor en Instagram. ( Captura )

El campocorto boricua entrará esta temporada a quinto año de su contrato de 10 temporadas con los Mets de Nueva York. En esta campaña le pagarán $32,477,821. El doctor José Quiles, presidente de la FBPR, estima que una póliza de un seguro para un jugador como Lindor tendría un costo de entre $500,000 y $1,000,000.

Había un inversionista puertorriqueño dispuesto a cubrir los gastos del seguro de Lindor y Carlos Correa, pero la FBPR no obtuvo la evaluación médica de ambos antes del plazo que había estipulado MLB para hacer entrega de los rosters. En su caso, Lindor participó con el Team Rubio en 2017 y 2023.