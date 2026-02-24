Trece años después de que Puerto Rico fuera sedes por última vez del Clásico Mundial de Béisbol, la isla volverá a colocarse en el centro del escenario cuando el 6 de marzo el Estadio Hiram Bithorn de San Juan abra sus puertas al Grupo A del certamen.

Dicho viernes frente a Colombia, los boricuas saltarán al terreno con una novena que combina figuras establecidas en las Grandes Ligas, peloteros en proceso de consolidarse y prospectos que ya tocan la puerta de su primer café en la ‘Gran Carpa’.

Por distintas razones, 18 jugadores vestirán por primera vez la camisa de la monoestrellada en el torneo mundial. Versatilidad, poder, velocidad, defensa y brazos prometedores son algunos atributos del ‘Team Rubio’, que también se medirán en el parque de la capital a Panamá, Cuba y Canadá.

A continuación, una mirada a cinco jugadores nuevos en la novena que podrían marcar el paso del conjunto boricua en esta edición.

Elmer Rodríguez-Cruz

Con apenas 22 años, el lanzador llega como una de las apuestas jóvenes más completas del cuerpo monticular boricua.

Natural de Trujillo Alto, el derecho es el tercer mejor prospecto de los Yankees de Nueva York. En 2025 cerró la temporada tocando las puertas de las Grandes Ligas. Acúmulo marca de 11-8 con una efectividad de 2.58 en 26 aperturas y 150 entradas entre Clase A+, Doble A y Triple A. Ponchó a 176 bateadores.

Fue protegido en el róster de 40 jugadores y el pasado viernes lanzó tres entradas en blanco ante los Orioles de Baltimore en su debut primaveral con los Yankees en el Ed Smith Stadium de Sarasota, Florida. Realizó 42 lanzamientos y su sinker alcanzó las 94.9 millas por hora.

Rodríguez-Cruz fue seleccionado en 2021 en la cuarta ronda por los Red Sox de Boston desde la Leadership Christian Academy de Guaynabo, pero en diciembre de 2024 fue adquirido por los del Bronx en un cambio que envió al receptor Carlos Narváez a Boston.

Elmer Rodríguez en el 'media day' de los Yankees. ( Chris O'Meara )

Willi Castro

A sus 28 años, Castro representa versatilidad. Nació en Río Piedras, pero se crio en República Dominicana junto a sus padres dominicanos, una mezcla cultural que hoy desemboca en su primera oportunidad de representar a Puerto Rico en el Clásico.

Luego de iniciar el 2025 con los Twins de Minnesota, fue traspasado en julio a los Cubs de Chicago. Cerró la campaña con promedio de .226, 58 carreras anotadas, 11 jonrones y 33 impulsadas en 120 juegos, además de 40 boletos gratis.

En enero, firmó un contrato de dos años y $12.8 millones con los Rockies de Colorado.

Castro debutó en las Mayores con los Tigers de Detroit, con quienes jugó cuatro campañas antes de pasar a los Twins en 2023. En 2024 fue elegido a su primer -y hasta ahora- único Juego de Estrellas, consolidando su versatilidad tanto en el cuadro como en los jardines.

Willi Castro ( Ross D. Franklin )

Nolan Arenado

Aunque es uno de los veterano del grupo con 34 años, Arenado vivirá una nueva experiencia, pues jugará un Clásico con Puerto Rico por primera vez. Nacido en California, el antesalista, ganador de 10 Guantes de Oro, seis Guantes de Platino, cinco Bates de Plata y ocho apariciones en el Juego de Estrellas, suma 13 temporadas en las Grandes Ligas.

Del 2020 hasta la pasada campaña militó con los Cardinals de San Luis, antes de ser adquirido en enero por los Diamondbacks de Arizona en un cambio que incluyó al lanzador de liga menor Jack Martínez y $31 millones enviados por San Luis.

Arenado viene de una temporada en la que bateó .237 con 12 jonrones, 48 carreras anotadas y 52 impulsadas. Le restan dos años y $42 millones de un contrato original de nueve temporadas y $275 millones.

Sus primeros ocho años los pasó con los Rockies de Colorado.

Será su tercer Clásico tras participar con Estados Unidos en 2017 y 2023.

Nolan Arenado ( Ross D. Franklin )

Edwin Arroyo

Desde Arecibo emerge otra pieza de 22 años que ya toca las puertas del máximo escenario.

En 2025, el campocorto disputó 121 juegos en Doble A, donde bateó para .284 con 132 hits, 63 carreras anotadas y 44 impulsadas. Su desempeño le valió para ser protegido en el róster de 40 jugadores de los Reds de Cincinnati.

Durante el invierno vio acción con los campeones Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), donde exclusivamente defendió el siore, posición que se espera repita en el Clásico. En 16 partidos bateó .355, con ocho carreras anotadas y 13 remolcadas.

Arroyo fue seleccionado en la segunda ronda del sorteo de novatos de 2021 por los Mariners de Seattle, pero en 2022 pasó a los Reds, organización en la que actualmente figura como el prospecto número ocho.

Edwin Arroyo ( X / @Reds )

Luis Vázquez

Desde Orocovis, Vázquez llega como otra alternativa sólida para el campocorto.

Con 26 años, es parte de la organización de los Orioles y fue invitado al ‘Spring Training’ de cara a la venidera temporada en las Mayores. El versátil jugador de cuadro puede desempeñarse tanto en el campocorto como en la segunda base.

Vázquez viene de una destacada temporada de invierno con los Criollos de Caguas en la LBPRC, donde fue líder en jonrones con seis, ganó Guante de Oro en el campocorto y formó parte del Equipo Todo-Estrella. En 39 juegos, bateó .252 con 20 remolcadas y 39 anotadas.

En 2025 participó en 36 partidos de Grandes Ligas con Baltimore, registrando promedio de .160 con ocho imparables, un cuadrangular y seis carreras anotadas. Su defensa sigue siendo su mayor atributo.

En las Mayores, debutó en 2024 con los Cubs, pero apenas disputó 14 encuentros.