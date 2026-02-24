El lanzador de ascendencia boricua Seth Lugo realizó el lunes su primera presentación en el montículo durante los entrenamientos primaverales de 2026, en una salida en la que trabajó dos entradas.

El derecho toleró dos imparables y ponchó a un bateador en la derrota por 3-2 de los Royals de Kansas City ante los Cubs de Chicago.

Según reportó el periódico El Nuevo Día, Lugo será el abridor de Puerto Rico en el primer partido del Clásico Mundial de Béisbol ante Colombia, programado para el 6 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan. La novena boricua se enfrentará, además, en el Grupo A a Canadá, Panamá y Cuba.

PUBLICIDAD

Su salida del lunes, aunque breve, sirvió para comenzar a afinar su repertorio de cara al certamen mundialista.

Otro que vio acción fue el también puertorriqueño José Berríos, quien en su primera presentación de este ‘Spring Training’ lanzó 2.2 entradas. El derecho permitió tres indiscutibles y dos carreras, regaló un boleto, ponchó a dos rivales y golpeó a uno.

Uno de los imparables que permitió Berríos fue un doble del también boricua MJ Meléndez, de los Mets de Nueva York, en la tercera entrada. Meléndez, jardinero de Puerto Rico para el Clásico, terminó la jornada de 3-1, con un ponche y una carrera remolcada en el triunfo 4-3 de los Mets sobre los Blue Jays de Toronto.

Berríos lanzaría por Puerto Rico en el torneo mundial a partir de la segunda ronda. El derecho, de 31 años, no recibió permiso para lanzar en la fase de grupos, por lo que fue incluido en la lista de reserva de lanzadores, que puede contar con un máximo de hasta 10.

Los cuartos de final del certamen, en los que participaría Puerto Rico de avanzar de la fase grupos, se celebrarán el 13 y 14 de marzo en el Daikin Park, hogar de los Astros de Houston.

En otro encuentro de los entrenamientos primaverales, el lanzador puertorriqueño Luis Quiñones se apuntó su primer salvamento en la victoria 3-0 de los Twins de Minnesota ante los Tigers de Detroit.

Asimismo, Rico García y José Espada volvieron a cumplir desde el bullpen al relevar en cero por los Orioles de Baltimore, aunque no pudieron evitar la derrota 10-7 ante los Braves de Atlanta.