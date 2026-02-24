La bicampeona de la WNBA Kara Braxton falleció el sábado tras sufrir un accidente de tráfico en Atlanta. Tenía 43 años.

El departamento de atletismo de Georgia, donde Braxton jugó en la universidad, envió un mensaje de texto a The Associated Press confirmando su muerte el lunes y lo publicó en las redes sociales. Su hijo, Jelani Thurman, publicó una foto de su yo más joven con la camiseta de su madre en las redes sociales y escribió que echaremos de menos a su “reina”.

Braxton jugó por última vez en la WNBA en 2014 mientras finalizaba una etapa de cuatro años en Nueva York. Ganó dos títulos con las Detroit Shock en 2006 y 2008.

PUBLICIDAD

Celebró su cumpleaños la semana pasada.

“Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de la 2x campeona de la WNBA Kara Braxton”, dijo la liga en las redes sociales el domingo por la noche. “Veterana durante 10 temporadas, Kara jugó con las Detroit Shock, Tulsa Shock, Phoenix Mercury y New York Liberty. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y ex compañeras de equipo en este momento.”

Braxton fue elegida por Detroit en la séptima posición en 2005. Esa temporada fue elegido All-Rookie tras promediar 6.9 puntos y 3.0 rebotes.

Jugó media temporada con la franquicia cuando se trasladó a Tulsa en 2010 antes de ser traspasada a Phoenix para la segunda mitad del año.

Braxton jugó entonces los primeros 18 partidos en Phoenix en 2011 antes de ser adquirido por Nueva York. Jugó con las Liberty hasta 2014, cuando fue destituida tras jugar cuatro partidos.

“Lloramos la pérdida de Kara Braxton, una exjugadora del Liberty cuya presencia y pasión dejaron un impacto duradero en nuestra organización y en el fútbol femenino”, publicó el Liberty en las redes sociales.

Braxton fue Mejor Jugador de Primer Año de la SEC para Georgia en 2002.

Thurman jugó al fútbol en Ohio State y ganó un campeonato nacional con los Buckeyes en 2024. Desde entonces se ha trasladado a Carolina del Norte.

A Braxton también le sobreviven su marido Jarvis Jackson y su hijo pequeño Jream.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.