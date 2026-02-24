Houston. El alero de los Rockets Kevin Durant estará a menos de dos meses de cumplir 40 años cuando comiencen los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero dijo el lunes por la noche que le dijo al director ejecutivo de USA Basketball, Grant Hill, que le gustaría ser considerado para el equipo masculino de Estados Unidos cuando llegue el momento.

“No quería descartar mi nombre por el simple hecho de ser mayor y haberlo hecho antes”, dijo Durant tras anotar 18 puntos para Houston en la victoria por 125-105 sobre los Utah Jazz. “Grant entiende mi amor por el Team USA. Es mi familia. El nivel de amor que tengo por el Team USA y por toda la organización de allí es incomparable, así que me encantaría formar parte de ella hasta que termine de jugar”.

Durant ha jugado en los últimos cuatro Juegos Olímpicos, convirtiéndose en el máximo anotador de la carrera de baloncesto masculino de Estados Unidos en el proceso, pero dice que no quiere simplemente que le den un puesto en el equipo de 2028. Quiere ganárselo.

“Entiendo lo difícil que es esa decisión para Grant, y cuántos grandes jugadores van a surgir el próximo año y medio, y también soy muy viejo en comparación con muchos de estos jugadores”, dijo Durant. “Sé que tengo mucho trabajo por delante para entrar en ese equipo”.

Durante los Juegos de París 2024, Durant se convirtió en el primer jugador estadounidense en ganar cuatro medallas de oro olímpicas en baloncesto masculino. Las estrellas de Estados Unidos Diana Taurasi y Sue Bird ganaron cinco medallas de oro en baloncesto femenino, pero Durant dice que unirse a ese club no es su motivación para querer pasar por otro ciclo olímpico.

“Me encanta jugar con el Equipo de Estados Unidos. Me encanta representar a mi país. Eso es lo primero y lo más importante: poner ese USA en mi pecho y representar de dónde vengo”, afirmó.

Durant está promediando 25,9 puntos por partido con un 50,7% en tiros en su 18ª temporada en la NBA.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.