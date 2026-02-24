Detroit. Victor Wembanyama tuvo 21 puntos, 17 rebotes y seis bloqueos, Devin Vassell anotó 28 y los Spurs de San Antonio vencieron a los Pistons de Detroit 114-103 en un potencial anticipo de la Final de la NBA el lunes por la noche.

Los Spurs han ganado nueve partidos consecutivos, la mayor racha de la temporada, y sólo les siguen el Thunder de Oklahoma City, defensores del título, en la Conferencia Oeste.

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este y que llevaban cinco victorias consecutivas, reciben el miércoles por la noche a Oklahoma City en otra prueba.

La estrella de Detroit Cade Cunningham pasó apuros, fallando 21 de 26 tiros y acabando con 16 puntos y 10 asistencias.

En el primer partido de un viaje de cinco, San Antonio se adelantó 14-2 y fue por delante durante gran parte del encuentro. Cuando los Spurs vuelvan a casa, recibirán a los Pistons el 5 de marzo.

Los Pistons remontaron hasta ponerse tres arriba tras el primer cuarto, pero los Spurs recuperaron el control anotando triples mientras Wembanyama, su pívot, bloqueaba y alteraba los tiros toda la noche en el otro extremo de la cancha.

San Antonio anotó los siete primeros puntos del último cuarto para abrir una ventaja de dos cifras y no tuvo problemas para mantener un cómodo colchón.

Jalen Duren logró 25 puntos y 14 rebotes para Detroit, que jugó por segunda vez tras ser suspendido dos partidos por la NBA. Isaiah Stewart sigue cumpliendo su suspensión, derivada de una pelea durante un partido en Charlotte este mes.

Los ánimos se caldearon en el segundo cuarto, cuando Cunningham fue sancionado con una falta ofensiva tras extender los brazos y derribar al escolta de los Spurs Stephon Castle. El alero de San Antonio Keldon Johnson respondió empujando a Cunningham, y entonces Duren apuntó con su dedo derecho a la cara de Johnson.

Tras una revisión, Johnson y Duren fueron sancionados por faltas técnicas.

