El JUMP Sports Development Center, el centro hotelero-deportivo que confundó el exjugador José Juan Barea en las antiguas facilidades del Colegio La Merced en Hato Rey, ha sido designado como la facilidad oficial de entrenamiento de la Selección Nacional Femenina de Baloncesto de Puerto Rico, como parte de su preparación para el Torneo de Clasificación al Mundial FIBA 2026.

“Esta alianza reafirma nuestro compromiso con el desarrollo del deporte en Puerto Rico. Nos llena de orgullo que la Selección Nacional Femenina sea el primer equipo en entrenar oficialmente en nuestras facilidades, dando un paso importante para seguir elevando el nivel del baloncesto en la Isla”, expresó Ricky Newman, un hotelero cofundador del complejo.

El acuerdo posiciona a JUMP como aliado estratégico en la preparación y desarrollo del Equipo Nacional, además de integrarlo a la ejecución del evento, en línea con su visión de convertirse en el principal espacio de desarrollo deportivo en Puerto Rico.

Por su parte, el presidente de la Federación, Yum Ramos, subrayó el impacto de la alianza en el crecimiento del baloncesto femenino.

El Equipo Nacional se está preparando para jugar en la Isla un torneo de clasificación a la Copa del Mundo. ( Suministrada )

“Estamos entusiasmados con esta alianza, en la que una compañía puertorriqueña abre sus facilidades para respaldar la preparación de nuestra Selección Nacional Femenina rumbo al Premundial de marzo. Que JUMP sea la sede oficial de esta etapa reafirma nuestro compromiso con brindarles a nuestras atletas las mejores condiciones para competir al más alto nivel”, indicó.

Además de albergar los entrenamientos del quinteto boricua, JUMP servirá como sede de preparación para las delegaciones y selecciones internacionales que participarán en el Pre-Mundial, proyectando a Puerto Rico como destino de alto rendimiento deportivo.