El boxeo mundial vuelve a sacudirse con un anuncio este lunes que parecía imposible hace apenas unos años.

Manny Pacquiao y Floyd Mayweather volverán a enfrentarse el próximo 19 de septiembre en el Sphere de Las Vegas, Nevada. Será la primera vez que se celebre un combate en dicho escenario.

Han pasado más de 10 años desde que Pacquiao y Mayweather protagonizaron en 2015 la pelea más lucrativa en la historia del boxeo hasta el momento. Aquella noche en el MGM Grand, de Las Vegas, el estadounidense se impuso por decisión unánime, consolidando su récord perfecto.

Mayweather, quien cumple 49 años este martes, no ha disputado un combate profesional oficial desde 2017, cuando derrotó por nocaut técnico a Conor McGregor en un espectáculo que rompió récords de pago por evento. Tras esa victoria, el estadounidense dejó su marca en 50-0, 27 KO’s y anunció su retiro por tercera vez.

Sin embargo, el excampeón mundial en cinco divisiones nunca se alejó del ring. En los últimos años participó en lucrativas exhibiciones frente a celebridades y figuras mediáticas como Logan Paul, el japonés Mikuru Asakura y John Gotti III.

“Todavía tengo lo necesario para establecer más récords en el deporte del boxeo”, aseguró Mayweather en un comunicado reciente. “Desde mi próximo evento con Mike Tyson hasta mi siguiente pelea profesional después, nadie generará una taquilla más grande ni una audiencia global más amplia que yo”, agregó.

Por su parte, Pacquiao, de 47 años, regresó al cuadrilátero el pasado 19 de julio tras casi cuatro años retirado. Enfrentó al campeón wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mario Barrios, cayendo por decisión dividida.

Dos jueces vieron la reyerta empate, mientras que Max DeLuca otorgó la victoria a Barrios por 115-113. La derrota dejó el récord del filipino en 62-9-2 (39, KO’s)

Previo a la revancha, Pacquiao enfrentará el 18 de abril al excampeón mundial superligero Ruslan Provodnikov en una exhibición de peso wélter a 10 asaltos.