Lakeland, Florida. El as de los Tigers de Detroit, Tarik Skubal, planea hacer sólo una salida para los Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, independientemente de lo lejos que avance el Equipo de EE.UU..

El dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana quiere seguir un régimen regular de entrenamientos de primavera y prepararse para el día de la inauguración, sobre todo con los Tigres.

“La razón por la que no lo anuncié (antes) fue que quería mantener el ímpetu en el CMB, pero sólo voy a hacer una salida y luego me quedaré unos cuantos partidos”, dijo Skubal a los periodistas el lunes en Florida. “No he determinado qué partidos voy a ver. Si llegan a la final, creo que voy a tratar de presionar para ir a ver y estar con los chicos. Pero sí, sólo voy a hacer una salida y volver a la pista y volver aquí “.

Skubal hizo su primera salida en la Liga de la Toronja el lunes, ponchando a cuatro en dos entradas sin anotaciones de pelota de dos hits en la derrota de Detroit por 3-0 ante los Twins de Minnesota. Se espera que vuelva a lanzar con los Tigres el domingo contra los Blue Jays de Toronto y que luego lo haga con Estados Unidos a finales de la semana que viene durante el partido del CMB en Houston.

Después de eso, el resto de sus salidas esta primavera vendrán en un uniforme de Detroit, dijo.

“Es lo mejor de los dos mundos. Esa fue la comunicación que tuve con esos chicos”, dijo Skubal. “Hay cierto riesgo, obviamente, y estoy tratando de hacer las dos cosas, tratando de lanzar para el Equipo de EE.UU., pero también entiendo que tengo que estar aquí con estos chicos y prepararme para la temporada. Creo que es lo mejor de ambos mundos en ese aspecto, y estoy agradecido de que me aceptaran en esa capacidad.”

Skubal, que puede convertirse en agente libre en el otoño, está programado para iniciar la temporada de Detroit el 26 de marzo en San Diego. El zurdo de 29 años ganó su audiencia de arbitraje salarial con los Tigres este mes y cobrará 32 millones de dólares esta temporada en lugar de la oferta de 19 millones del equipo.

El CMB se disputará del 5 al 17 de marzo en Tokio, Houston, San Juan de Puerto Rico y Miami, donde se jugará la final por segunda vez consecutiva.

“El objetivo de participar en el CMB era asegurarme de que podía seguir con un régimen normal de entrenamiento de primavera y ser capaz de ser titular con el Equipo de EE.UU. y luego volver aquí y continuar con mi rutina normal para prepararme para el día de la inauguración”, dijo Skubal. “Creo que todo va a seguir igual. No voy a empezar antes de lo necesario. No quiero que se hable de eso. Estoy tratando esto como si fuera a ir al Team USA, hacer un comienzo, volver a Lakeland y prepararme para el día de la inauguración.”

Skubal, dos veces All-Star, ha ganado los dos últimos premios AL Cy Young y los títulos ERA. La temporada pasada logró un balance de 13 victorias y 6 derrotas, con un ERA de 2,21, el mejor de su carrera, en 31 partidos como titular, en los que expulsó a 241 jugadores y dio 33 paseos en 195 1/3 entradas. Su WHIP de 0,891 fue el mejor de los lanzadores calificados.

