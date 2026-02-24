DraftKings ha anunciado el lanzamiento oficial de su casa de apuestas en línea en Puerto Rico, ampliando aún más su producto para los fanáticos del deporte en toda la isla.

Esta casa de apuestas en línea de DraftKings estará disponible para residentes de Puerto Rico a partir del 23 de febrero de 2026, tras la reciente apertura de la casa de apuestas minorista de DraftKings en Foxwoods El San Juan Casino en noviembre.

La casa de apuestas en línea de DraftKings actualmente solo está disponible para residentes de Puerto Rico. Los nuevos clientes elegibles deben registrarse en persona en Foxwoods El San Juan Casino antes de acceder a la casa de apuestas en línea. Una vez completado el registro en el establecimiento, los clientes locales tendrán acceso completo a las funciones de la casa de apuestas en línea de DraftKings, incluyendo Parlay del Mismo Partido, apuestas en vivo y aumento de cuotas especiales, en una amplia variedad de eventos deportivos y ligas como MLB, NFL, NBA y más.

Actualmente, los no residentes no son elegibles para acceder a la casa de apuestas en línea de DraftKings en Puerto Rico. Sin embargo, los visitantes pueden realizar apuestas en persona en la casa de apuestas minorista de DraftKings ubicado en Foxwoods El San Juan Casino.

“Puerto Rico tiene una comunidad deportiva apasionada y el lanzamiento de nuestra casa de apuestas en línea nos permite conectar con los fanáticos donde se encuentren”, dijo Gregory Karamitis, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Deportes de DraftKings.

“Con la operación minorista ya activa en Foxwoods El San Juan Casino, el canal móvil representa el siguiente paso para expandir la experiencia DraftKings en toda la isla, brindando a los clientes locales elegibles una forma fluida, emocionante y responsable de interactuar con el deporte”.

El juego responsable sigue siendo una prioridad compartida para DraftKings, la Nación Tribal Mashantucket Pequot y Foxwoods El San Juan Casino. DraftKings ofrece una amplia gama de herramientas de Juego Responsable, incluyendo Mi creador de presupuesto y Mi hoja de estadísticas, disponibles a través del Centro de Juego Responsable de DraftKings para ayudar a los clientes a jugar de manera responsable.

Para más información sobre los requisitos de registro y DraftKings Casa de apuestas, visita www.foxwoodsesj.com o ww.draftkings.com.