Carolina. Con un jonrón solitario del cubano Adeiny Hechavarria al bosque izquierdo, los Gigantes de Carolina dejaron, en la madrugada del viernes, sobre el terreno a los Leones de Ponce con una pizarra de 3-2, en un maratónico partido que se definió en 19 entradas.

Tras la victoria en el Estadio Roberto Clemente Walker, los Gigantes tomaron una ventaja de 2-1 en la Semifinal B de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC). Este fue el segundo partido de más capítulos en una semifinal en 85 años de historia de la pelota invernal, siendo solo superado por un choque entre los Indios de Mayagüez y Senadores de San Juan que duró 21 episodios.

El juego, que empezó a las 7:15 p.m. del jueves, duró cerca de seis horas al finalizar aproximadamente a la 1:00 a.m.

El abridor de Carolina, Richard Martínez, cargó con la victoria tras ponchar a tres bateadores y permitir un hit en cinco episodios lanzados. En 19 innings, el cuerpo monticular de Carolina se combinó para 15 ponches, nueve imparables y dos carreras permitidas. Mientras que el de Ponce retiró a 15 bateadores, recibió nueve inatrapables y dio paso a dos carreras.

Los Gigantes atacaron desde temprano, y rayaron su primera carrera, en la baja de la primera entrada. En el primer turno de los locales, Bryan Torres abrió con un sencillo al jardín izquierdo. Torres logró llegar a segunda base, luego de que Edrick Félix pegó un toque de out.

Con Torres en posición para anotar, Adeiny Hechavarria conectó un imparable impulsor al bosque centrar para darle a Carolina una temprana ventaja sobre Ponce por 1-0.

La novena carolinense se alejó de los felinos por 2-0, en el cierre del quinto, con un doble remolcador de Jan Hernández al bosque derecho, que estuvo a punto de salir del parque. Tras el doble, el abridor de los Leones, Fernando Cabrera, fue sustituido por el zurdo Julio Torres.

Cabrera se retiró del montículo, después de 4.2 capítulos lanzados en los que ponchó a dos bateadores, regaló un boleto, recibió cuatro hits y permitió dos carreras.

En la apertura del cuarta y quinta entrada, la novena ponceña amenazó con subir al marcador con corredores en la segunda almohadilla, pero el abridor de los Gigantes, Luke Westphal, abanicó a tres bateadores para mantener de blanco a los felinos.

Para la alta del sexto, Westphal se despidió de la loma tras retirar a cinco bateadores, dar paso a dos, recibir tres inatrapables y no permitir carreras en cinco entradas lanzadas. Westephal fue reemplazado por el derecho Ángel Reyes.

Reyes tiró un episodio y fue sustituido por el también derecho José Cruz para la alta del séptimo.

Pero, Cruz tuvo una salida para el olvido, ya que, en sus primeros dos enfrentamientos, permitió que los Gigantes empataran el partido. El derecho le regaló un boleto a Carlos Cortés, y después Calvin Estrada despareció la pelota con un jonrón de dos carreras, que igualó la pizarra por 2-2. Cruz fue cambiado poco después, en el séptimo, por el zurdo Ramesis Rosa.

Los Gigantes comenzaron la baja de la novena con un sencillo de Jonathan Rodríguez con línea al bosque central. Rodríguez fue sustituido por Christian Olivo, quien entró como corredor emergente. Hechavarria intentó volver a hacer de las suyas, pero bateó un elevado de out al jardíz izquierdo. Con un retirado, Olivo intentó robarse la segunda base, pero fue atrapado por el receptor J.C. Escarra.

El partido se fue a entradas extras, tras un elevado de out de Brian Navarreto al campocorto de los Leones, Edwin Díaz.

En el cierre de la duodécima, los Gigantes amenazaron con ponerle fin al encuentro, cuando Félix Stevens conectó un doble al bosque izuquierdo con apenas un out. Stevens llegó a tercera, tras rodado de out de Delvin Pérez al campocorto. Pero, el capítulo culminó con un elevado de out de Jan Hernández.

Luego de 12 entradas sin anotar, Delvin Pérez conectó un imparable entre el jardín central e izquierdo, en la baja de la decimoctava, para iniciar el ataque de los Gigantes. Minutos después, Pérez logró robarse la segunda base mientras Jan Hernández consumía su turno.

Hernández bateó un elevado de out al bosque central para el primer retirado de la novena carolinense en la decimoctava. Acto seguido, el relevista Gabriel Rodríguez le regaló un boleto a Torres. Pero, Carolina no aprovechó la oportunidad y Roberto “Bebo” Peña falló con un elevado de out para ponerle fin al capítulo.

En la apertura de la decimanovena, el campocorto de Ponce Edwin Díaz abrió con un inatrapable al jardín izquierdo. Díaz robó la segunda almohadilla para colocarse en posición anotadora. Sin embargo, la baja de la decimoctava terminó con un elevado de out de Osvaldo “Ozzie” Martínez.

El agónico partido culminó en la baja de la decimonovena con el cuadrangular de cuadrangular de Hechavarria, que levantó de sus asientos a los cerca de 2,000 aficionados que asistieron al Estadio Roberto Clemente Walker.

En la Semifinal A, los Criollos de Caguas vencieron por 4-2 a los Cangrejeros de Santurce, en el Estadio Hiram Bithorn.

Los Gigantes visitarán el viernes a los Leones, en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, para el cuarto juego de la semifinal B. Por otro lado, los Criollos recibirán a los Cangrejeros, en el Estadio Yldefonso Solá Morales. Ambos partidos comenzarán a las 7:15 p.m.