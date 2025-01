Cuando Ichiro Suzuki apareció por primera vez a finales del año pasado en la boleta de elección para exaltación en el Salón de la Fama este año, posiblemente nadie en el mundo dudó que el líder de hits del béisbol profesional en el mundo sería elegido.

Bueno, hay una persona con derecho al voto que sí lo dudó. Uno de los 394 electores de la Asociación de Escritores del Béisbol de América que tienen el privilegio de considerar los candidatos desde los cinco años de su retiro hasta 10 años después siempre que logren superar un 5 por ciento en las boletas desde su primer año de elegibilidad en adelante no votó por Suzuki.

PUBLICIDAD

Suzuki se une así a Derek Jeter como dos jugadores de la reciente época que se quedaron a un voto de la unanimidad. De hecho, solo el panameño Mariano Rivera ha sido elegido de manera absoluta para el Salón de la Fama en la historia del juego. Sí, peloteros luminarias como Babe Ruth, Lou Gehrig, Walter Johnson, Hank Aaron, Jackie Robinson, Willie Mays y Rickey Henderson entre otros, no fueron unánimes cuando sus números e impacto lo ameritaban. Incluso Roberto Clemente, con sus 3,000 hits y su historia, tampoco lo logro, siendo por 393 de un total de 424 votos en su caso.

Bueno, de vuelta a Suzuki, al momento se desconoce quién no emitió el voto. Desde el 2016, en asamblea de la Asociación de Escritores, se votó con margen de 80-9 a favor de que los electores hagan públicos sus votos. Sin embargo, la Junta de Directores del organismo rechazó el pedido y así no se ha obligado que los votantes revelen sus votos, aunque muchos lo hacen.

Pero en ese contexto, todavía no se ha revelado quién no votó por Derek Jeter ni quien no votó por Ichiro Suzuki. Claro, existen algunas especulaciones de quien pudo ser el que no votó por Jeter y en su momento saldrá la especulación de quién le negó el voto a Ichiro.

Pero por ahora no lo sabemos y ni importa. No logró su objetivo.