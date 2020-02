República Dominicana se convirtió en el primer equipo en la historia que logra 20 campeonatos de la Serie del Caribe. Y lo hizo con un dirigente puertorriqueño.

Lino Rivera y los Toros del Este coronaron una temporada histórica al derrotar el viernes en la noche a los Cardenales de Lara de Venezuela con pizarra de 9-3 en el juego por el campeonato de la Serie del Caribe 2020 ante 12,460 fanáticos en el Estadio Hiram Bithorn.

Este es el primer cetro para los dominicanos desde el 2012 en Santo Domingo, en la última edición en que se jugó sin un partido de campeonato. Es la quinta vez que una novena quisqueyana se corona en Puerto Rico. Su primer título caribeño fue en el 1971 en el Bithorn y también ganaron consecutivamente tres series celebradas en suelo boricua (1999, 2003 y 2007).

PUBLICIDAD

Es la primera vez que se coronan representados por los Toros, en una temporada en la que establecieron una marca de victorias en la liga dominicana. Rivera dirigió su quinta serie caribeña y logró su primer cetro.

Mientras que Venezuela no ha ganado desde el 2009.

Lino Rivera logró su primer cetro caribeño en cinco intentos.

República Dominicana rompió el hielo en la tercera entrada ante el zurdo Wilfredo Ledezma con sencillo de Rubén Sosa que remolcó a Abraham Núñez.

En la cuarta, los quisqueyanos produjeron dos carreras más remolcadas por elevado de sacrificio de Jordany Valdespín y sencillo de Diego Goris.

Venezuela reaccionó en la parte alta de la quinta y se colocó en la pizarra con doble de Gorkys Hernández que impulsó a Adonis García.

Pero en la quinta, los Toros se volvieron a despegar, cuando luego de dos outs, Pete O’Brien, Abraham Almonte, Wilkin Castillo y Goris conectaron sencillos consecutivos. Ambas carreras fueron al récord del relevista Jesús Sánchez, quien permitió los primeros tres hits.

La fanaticada dominicana disfrutó la victoria de su equipo.

Los dominicanos, respaldados por la mayoría de la fanaticada en el estadio, anotaron por cuarta entrada seguida, cuando en la conclusión del sexto aprovecharon una base por bolas a Junior Lake, lanzamiento salvaje y ‘passed ball’.

El último tercio del juego entró con la pizarra 6-1 y aquí los Cardenales pisaron el plato dos veces, gracias a sencillos remolcadores de Hernández y Welllington Dotel. Venezuela llegó a poner el empate en el plato con Alexi Amarista, quien falló con rodado por el lanzador Jumbo Díaz que dio el out sin asistencia en la primera para cerrar la entrada.

PUBLICIDAD

En la octava, los Cardenales volvieron a colocar dos corredores en base con un out, pero no pudieron anotar. Wirfin Obispo entró en relevo de Díaz y ponchó a García para el tercer out.

La alegría en la gradas de lado derecho del estadio siguió en la baja de la octava con tres anotaciones más que abrieron el juego 9-3. En la entrada hubo sencillo remolcador de Félix Pie y doble impulsor de dos carreras de Almonte.

El derecho Pablo Espino lanzó las primeras cinco entradas y fue el ganador. Permitió una carrera limpia, cuatro hits y ponchó a cinco.

Ledezma fue el perdedor. Apenas completó tres entradas en las que toleró tres carreras, tres hits, dio dos boletos y también ponchó a dos. En la ronda preliminar le lanzó un gran juego a Dominicana en la que fue la única derrota en el torneo de los nuevos campeones en siete partidos.

La asistencia total a esta Serie del Caribe fue de 110,149 fanáticos.

El Estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán, México, será sede de la Serie del Caribe 2021.