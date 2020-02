En el 1971, en la primera Serie del Caribe celebrada en el Estadio Hiram Bithorn, la República Domicana logró su primer campeonato, representados por los Tigres del Licey.

Y el viernes, también en el estadio capitalino, los quisqueyanos, esta vez con los Toros del Este y dirigidos por el boricua Lino Rivera, buscarán convertirse en el primer país que llega a las 20 coronas en la Serie del Caribe.

República Dominicana no participó en la primera etapa de la serie (1949-1960). Pero desde su inclusión en el certamen en el 1970, ha sido el equipo más poderoso. No obstante, actualmente pasan por una “sequía” de títulos, ya que no han ganado desde el 2012, cuando fueron el país anfitrión. Esa fue la última serie que se jugó con el formato 'todos contra todos’ sin un partido de campeonato.

De vencer el viernes a los Cardenales de Lara de Venezuela en el partido pautado para comenzar a las 8:00 p.m., sería la quinta ocasión que los dominicanos se proclaman campeones en suelo boricua.

República Dominicana ganó tres series corridas en Puerto Rico. En el 1999 en el Bithorn con los Tigres del Licey y en el 2003 y 2007 en el Estadio Roberto Clemente de Carolina con las Águilas Cibaeñas.

Por su parte, Venezuela está buscando su primer campeonato desde el 2009. Activos desde la primera etapa, los venezolanos suman seis títulos caribeños. Puerto Rico ha sido un país de suerte para los sudamericanos ya que en el Bithorn ganaron en el 1979 (Navegantes del Magallanes) y en el 1984 (Águilas del Zulia).

El segundo país con más campeonatos es Puerto Rico con 16. Los boricuas han participado en las dos etapas. Mientras que México, que llegó en la segunda etapa tiene nueve coronas. Cuba suma siete coronas (seis en la primera etapa) y Panamá ganó una en la primera fase y el año pasado en su retorno.