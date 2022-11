El doctor José Daniel Quiles Rosas fue reelecto de forma unánime para un tercer término como presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) hoy, domingo, en la primera reunión ordinaria de la Junta de Directores de la organización, celebrada en Fajardo.

Quiles Rosas fue respaldado para el término 2022-2026 junto a su directiva, compuesta por el vicepresidente Carlos Príncipe, el tesorero Nicolás Rivera y el secretario Eugenio ‘Kassim’ Torres.

“Los apoderados han visto el trabajo que se ha hecho, el cambio dramático que ha dado la Federación de Béisbol en los últimos años. Estoy agradecido y orgulloso por el respaldo. Seguiremos trabajando por el béisbol de Puerto Rico”, expresó el líder federativo al concluir la reunión.

En su mensaje de aceptación, Quiles Rosas resaltó los logros alcanzados como presidente de la FBPR en los pasados cuatro años. Resumió la labor de las selecciones en sus distintas categorías y la organización de los torneos a nivel juvenil y superior. Relató como bajo su presidencia, se fortaleció el programa de Equipos Nacionales, con medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2018 y la primera en unos Juegos Panamericanos en 2019.

Durante su tiempo como presidente, Puerto Rico ha obtenido plata en las pasadas dos ediciones del World Baseball Classic y se reactivaron los Equipos Nacionales Juveniles, con participación en todas las categorías.

A nivel local, el torneo de Béisbol Superior Doble A no ha tenido equipos con campeonatos consecutivos durante su presidencia y el béisbol femenino aumentó sus franquicias a nivel superior, con destacadas actuaciones de su Equipo Nacional. Además, se organizaron por primera vez las ligas Sub 12 y Sub 15 con 37 equipos.

Con fecha inicio de la Doble A en el 2023

La temporada 84 del Béisbol Superior Doble A comenzará el 12 de febrero en el estadio Pedro Montañez de Cayey, hogar de los campeones Toritos. El torneo abrirá con un solo partido. El resto de los equipos entrarán al terreno el 17 de febrero.

Se aumentó de 16 a 20 la cantidad de juegos en la temporada regular. Mientras, se repetirá el formato de la postemporada 2022.

Entraron como nuevos apoderados el doctor Juan Robles (San Sebastián), Joel Camareno (Las Piedras) y el doctor Jorge Román (Aguadilla).

Además se indicó que el sorteo de jugadores de nuevo ingreso será el 18 de diciembre.