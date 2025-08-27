California. El boricua Darell Hernaiz recibió una base por bolas con las bases llenas en la parte baja de la décima entrada, y los Athletics vencieron el martes 7-6 a los Tigers de Detroit, líderes de la Liga Americana.

Jacob Wilson conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, la mayor cantidad en su trayectoria, Tyler Soderstrom sumó dos hits y dos carreras impulsadas, y Shea Langeliers pegó tres hits, incluido un doble, para totalizar dos anotadas.

El dominicano Eduarniel Núñez (1-0) hizo su octava aparición en las Grandes Ligas y consiguió la primera victoria en su carrera. El relevista de 26 años relevó a su compatriota Elvis Alvarado con corredores en primera y tercera y dos outs en la parte alta de la décima, después de que el sencillo de Zach Mckinstry les dio a los Tigers una ventaja de 6-5.

Núñez logró que el boricua Javier Báez, el único bateador al que enfrentó, se ponchara.

Will Vest (6-3) entró para comenzar la parte baja de la décima y permitió dos carreras, una de ellas limpia, con un hit y tres bases por bolas, su sexto salvamento fallido en 25 oportunidades esta temporada.

El sencillo impulsor de Soderstrom empató el encuetnro 6-6 antes de que Vest otorgara bases por bolas a tres de los siguientes cuatro bateadores.

Wilson conectó un jonrón de tres carreras con dos outs en la primera entrada.

Riley Greene conectó un grand slam por el jardín central en la tercera. Keith conectó un jonrón solitario en la quinta que empató el juego 5-5.

Por los Tigers, el venezolano Gleyber Torres de 4-0 con una anotada. El dominicano Wenceel Pérez de 3-0. El puertorriqueño Báez de 5-0.

Por los Athletics, el puertorriqueño Hernaiz de 4-1 con una remolcada.