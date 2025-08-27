Las Cafetaleras de Yauco estrenaron su casilla de victorias al vencer el martes por 76-67 a las Cangrejeras de Santurce, propinándoles a las campeonas defensoras su primera derrota de la temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

El partido, celebrado en el coliseo Raúl ‘Pipote’ Oliveras, se inclinó a favor de las locales en el segundo periodo, cuando limitaron a Santurce a solo cuatro puntos (25-4). Un tiro brincado de Sydney Cooks completó un avance 9-0 que les permitió tomar ventaja definitiva de 31-26 con 5:48 en el reloj. La primera mitad cerró 45-28 para Yauco.

Cooks y Sierra Moore encabezaron la ofensiva con 17 puntos cada una; Moore también aportó 15 rebotes. Zaida González sumó 15 unidades y Asia Strong añadió 13, mientras que el equipo dominó los tableros con 53 capturas.

Por las Cangrejeras (1-1), Shae Kelley lideró con 22 tantos, seguida de Oshlynn Brown con 14 y Kamaria McDaniel con 13. El conjunto capitalino apenas logró tres triples en 26 intentos.

En otro desafío de la jornada, las subcampeonas Gigantes de Carolina (1-1) superaron 71-66 a las Pollitas de Isabela (1-1). Teana Muldrow fue la figura con 21 puntos y 14 rebotes, apoyada por Aisha Sheppard (15), Selena Lott (12, 8 rebotes y 9 asistencias) y Charity Harris (11).

Por Isabela, destacaron Quionche Carter con 22 puntos y 12 rebotes, Anisha George con 17 y 10, y Nina De León con 13.

La acción del BSNF continuará este miércoles, 27 de agosto, con los partidos Caguas en Moca y Manatí en Ponce, ambos desde las 8:00 p.m.