La Selección Nacional de voleibol masculino dio el martes la batalla ante Canadá en su debut en la Copa Panamericana XVIII, pero cayó en cuatro parciales (3-1) en el Domo de la Feria de León de Guanajuato, México.

Los marcadores contra el campeón defensor fueron 25-21, 25-18, 22-25 y 25-20.

Puerto Rico volverá el miércoles a cancha para enfrentarse a Colombia a las 8:00 p.m., como parte de la acción de la fase de grupos del torneo regional. Los colombianos, por su parte, vienen de derrotar en tres sets a Guatemala, país que completa el Grupo B.

Pedro Molina, capitán del Equipo Nacional, reconoció que los 33 errores cometidos frente a los canadienses les costaron lo que pudo haber sido una sorpresa, considerando que se trata del sexteto que ha ganado las últimas dos ediciones de este certamen.

“Nuestro equipo es bastante similar al que ganó el Final Four hace poco acá en México. Canadá es tremendo equipo. Tenemos que seguir trabajando, cometimos muchos errores. Fue un buen partido para ambos equipos”, dijo el esquina, que lideró la ofensiva de los boricuas con 13 puntos, 11 de ellos en ataques.

Desde temprano en el partido, Canadá impuso su fortaleza ofensiva con el opuesto Jordan Canham, protagonista tanto en ataque como en defensa. Aun así, Puerto Rico, con Molina como referente y el empuje de Omar Hoyos, no se dejó intimidar y reaccionó en el tercer parcial para extender el encuentro a un cuarto set.

En ese último parcial, los canadienses arrancaron con fuerza gracias a un 4-0 que incluyó dos bloqueos seguidos de Cole Duncanson. Más adelante, la aportación de Kaden Schmidt y los potentes remates de Canham sellaron la victoria de los campeones defensores.

La Copa Panamericana otorga puntos de ranking importantes para clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Puerto Rico está en la posición 24 del escalafón mundial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).