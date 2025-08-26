La Selección Nacional de Voleibol femenino concluyó el martes su participación en el Mundial, que se celebra en Tailandia con una derrota ante Brasil, número dos en el ranking global.

El conjunto de Brasil se llevó el partido en tres sets; 25-19, 25-13 y 25-18.

Puerto Rico se despide del torneo sin conocer la victoria con marca de 0-3.

Valeria Vázquez lideró la ofensiva boricua con 11 puntos, seguido por 10 unidades de Paola Santiago.

Por el lado brasileño, destacaron Julia Gambatto Kudiess (14 puntos), Diana Duarte Alecrim (13) y Julia Isabelle Bergmann (11).

“Estamos compitiendo, y eso es lo importante. Tenemos que seguir jugando a este nivel y mantenernos aquí”, expresó en declaraciones escritas el dirigente boricua, Juan Carlos Núñez.

El primer parcial se definió con un servicio fuera de Neira Ortiz y un “over pass” de las boricuas que fue capitalizado por Gabriela Braga Guimarães.

En el segundo parcial, las brasileñas alcanzaron el punto de set 24-14 con un ataque de Julia Gambatto Kudiess. Cerraron 25-13 con un remate desde la zona zaguera de Julia Isabelle Bergmann.

En el tercero, Brasil tomó ventaja definitiva 19-11 gracias a un ataque positivo de Kisy Nascimento y un bloqueo efectivo sobre Dariana Hollingsworth.

Brasil dominó ampliamente en bloqueos 17 a 5.

Núñez subrayó la importancia de los tres partidos que vieron en el Mundial como preparación para el Final Six del Norceca, que se celebrará en México en dos semanas.

“Es clave para el ranking mundial y para enfrentar a México. Nos estamos preparando con todo”, sostuvo.