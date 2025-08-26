Nueva York. Incluso a los 45 años, dos de ellos alejada del tenis de Grand Slam, Venus Williams mostró algunos grandes servicios y potentes golpes de fondo en el Abierto de Estados Unidos el lunes frente a una multitud que la apoyó ruidosamente en el Estadio Arthur Ashe.

Pero la veterana estadounidense cayó 6-3, 2-6, 6-1 ante Karolina Muchova, la undécima cabeza de serie.

Williams es la jugadora de individuales de mayor edad en este torneo de cancha dura desde Renee Richards en 1981. Sonrió, rió y bromeó durante su conferencia de prensa posterior al partido, hasta que un periodista le preguntó algo que la hizo recordar todos los problemas de lesiones y enfermedades que enfrentó durante años.

“¡Oh!, ¿qué me demostré a mí misma?”, comenzó Williams, repitiendo parte de la pregunta. “Creo que para mí, volver a la cancha fue darme la oportunidad de jugar más saludable. Cuando juegas sin estar saludable, está en tu mente. No es solo cómo te sientes. También te quedas atrapada en tu mente. Así que fue agradable estar más libre”.

Mientras pronunciaba esas últimas palabras, Williams inclinó la cabeza y cerró los ojos, que se llenaron de lágrimas. Después de varios segundos de silencio, el moderador del torneo terminó la sesión de preguntas y respuestas y Williams se levantó de su asiento al frente de la sala.

Fue apenas el cuarto partido de individuales de un regreso que comenzó en julio después de 16 meses fuera del circuito de tenis, tiempo marcado por el dolor de los fibromas uterinos por los que Williams se sometió a cirugía el año pasado.

“Mi equipo y yo trabajamos tan duro y tan rápido como pudimos. Literalmente no tomamos días libres. No he ido a cenar. No he visto amigos. No he hecho nada, excepto entrenar durante tres meses tan duro como pude”, dijo Williams. “De cada partido que no gané, intenté volver y aprender y luego mejorar”.

No ha ganado un partido en el Abierto de Estados Unidos en individuales desde 2019, cuando llegó a la segunda ronda. Desde entonces, Williams salió en la primera ronda en 2020, 2022 y 2023, y se perdió el torneo en 2021 y 2024.

Estar de vuelta en Flushing Meadows significó mucho para ella, y para quienes la observaban.

“No creo que haya tenido nunca una multitud tan a mi favor”, dijo Williams, quien apreció el apoyo y los gritos de “¡Vamos, Venus!”, que venían de las gradas incluso cuando perdió 11 de los primeros 13 puntos de la noche. “Sabía, al entrar a este partido, que la gente en este estadio, la gente en los Estados Unidos, la gente de todo el mundo, realmente estaba apoyándome, y eso se sintió genial”.

Este evento tiene un lugar especial en su carrera. Su primera final de Grand Slam fue en el Abierto de Estados Unidos de 1997, cuando tenía 17 años. Ganó dos de sus siete campeonatos importantes aquí, en 2000 y 2001.

Y fue en el Abierto de Estados Unidos hace más de una década cuando Williams se retiró antes de que se suponía que jugara en la segunda ronda, revelando que se le había diagnosticado el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que puede causar dolor en las articulaciones.

Algunos pensaron que podría dejar el tenis por eso, pero Williams siguió siendo una figura destacada, dentro y fuera de la cancha.

“Es una leyenda de nuestro deporte”, dijo Muchova, subcampeona del Abierto de Francia 2023 y quien consideró un honor “compartir una cancha con ella”.

Muchova, checa de 29 años, llegó a las semifinales en Nueva York tanto en 2023, cuando perdió ante la eventual campeona Coco Gauff en un partido interrumpido por una protesta climática, como en 2024.