La segunda semana del voleibol escolar estuvo marcada por el protagonismo del Colegio Marista de Guaynabo en la rama masculina y por el notable ascenso de Piaget Bilingual Academy de Manatí, Colegio Marista de Manatí, Colegio Sagrada Familia de Corozal y Masis School de Añasco en la rama femenina.

Marista de Guaynabo envió un mensaje contundente al alcanzar la final de El High School, que se celebró del 20 al 24 de agosto en el Centro de Convenciones.

Aunque cayeron ante el número uno, el Colegio San Ignacio de Loyola —que ya suma tres campeonatos en apenas dos semanas—, los triunfos conseguidos sobre el Colegio San José de Río Piedras, Robinson School y Saint Francis School lo catapultaron en el Power Ranking de Buzzer Beater, pasando del décimo al sexto puesto.

San Ignacio de Loyola, por su parte, se mantuvo en la cima, seguido por el Colegio Adianez de Guaynabo, que subió al segundo lugar tras conquistar el torneo del Colegio San Felipe de Arecibo. San José, Saint John’s School y la Academia Discípulos de Cristo de Bayamón completaron los primeros cinco.

Otro ascenso destacado fue el del Colegio Sagrado Corazón de Ponce, que subió a la séptima posición tras vencer a Discípulos de Cristo. El Colegio Notre Dame de Caguas, Saint Francis y Robinson School completan el grupo de honor en la categoría senior masculino.

En la rama femenina, no hubo cambios en los primeros puestos. Adianez continuó como el número uno del país, seguido de Saint Francis, Capitán Correa de Hatillo, Bayamón Military Academy (BMA) y Notre Dame.

Las novedades fueron en el Top-15. Piaget ascendió a la posición 11 con victorias sobre el Colegio Puertorriqueño de Niñas y Sagrado Corazón, mientras que Marista de Manatí se adueñó del puesto 12 al sorprender a la Academia Cristo de los Milagros de Caguas, que figura en el Top-10.

Por su parte, Sagrada Familia escaló al lugar 13 después llegar a la final del bracket plata y derrotar a Sagrado Corazón. Masis School de Añasco completó la lista en la posición 15 luego de superar a Piaget y María Reina de San Juan.

La acción del voleibol escolar continuará esta semana con torneos en el Colegio Marista de Guaynabo, Instituto de Desarrollo del Niño de San Juan, Colegio Capitán Correa, Colegio Ponceño y Commonwealth.