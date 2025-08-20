La primera semana de acción del voleibol escolar llegó a su fin y dejó claro que este año la lucha por la corona nacional será intensa de principio a fin.

Por segunda semana consecutiva, el Colegio Adianez y el Colegio San Ignacio de Loyola aparecen en la primera posición del Ranking de Buzzer Beater femenino y masculino, respectivamente.

Ambas escuadras ganaron el campeonato del 8 Elite que terminó el pasado domingo en la cancha José “Pepín” Cestero, de Bayamón.

Allí, Adianez dominó al Colegio Piaget, a Jireh Kingdom Christian Academy, a Bayamón Military Academy (BMA) y al Colegio Evangélico Capitán Correa de Hatillo en la final.

Mientras que San Ignacio sumó triunfos frente al Colegio San Felipe, a Saint Francis School, al Colegio Rosa-Bell, a BMA, a Piaget y al Colegio Notre Dame, con su única derrota ante la Academia Discípulos de Cristo.

En la rama femenina la segunda posición es para Saint Francis School (2) que también lució dominante en el torneo de Rosabell al vencer a la Academia María Reina, al Colegio Sagrada Familia, a San Felipe y a las locales.

El tercer lugar pertenece a Capitán Correa (Hatillo), que sumó triunfos ante Jireh, Piaget y Discípulos de Cristo, pero fue superado en la final de 8 Elite por Adianez.

Jugadoras del Colegio Capitán Correa en el 8 Elite, celebrado en la cancha José “Pepín” Cestero, de Bayamón. ( Suministrada )

Entre los destacados: BMA (4) abrió con victorias sobre Cupeyville School y Notre Dame, aunque cayó frente a Discípulos de Cisto y Adianez. La Academia Cristo Milagros (6) envió un mensaje contundente venciendo a la Academia Presbiteriana de Carolina, Emadrian Bilingual School, Jireh, Guamaní Private School y Caguas Private School (CPS) para ganar el torneo de esta última institución. Notre Dame (5) se impuso a Cupeyville y ADC, con una derrota ante BMA. Guamaní (7) descendió por su derrota ante Cristo Milagros.

El ‘top 10′ femenino lo completan Discípulos de Cristo (8), Jireh Kingdom (9) y CIEM (10).

Jugadores del Colegio San Ignacio en el 8 Elite, celebrado en la cancha José “Pepín” Cestero, de Bayamón. ( Suministrada )

En la rama masculina detrás de San Ignacio, está el Colegio San José de Río Piedras, que no ha visto acción aún, pero llega con credenciales para revalidar como campeones.

El Colegio Adianez (4) se mantuvo en esa posición logrando victorias ante Guamaní, La Salle y Discípulos de Cristo. Esta última subió un puesto (5) al vencer a BMA, Piaget y a San Ignacio, pero luego cayó frente a Adianez.

Notre Dame (6) sumó triunfos frente a La Salle, Guamaní y Adianez, pero no pudo con San Ignacio. Saint Francis (8) comenzó con victorias sobre St. Mary’s y Cupeyville, aunque cayó ante San Ignacio en el Torneo de Rosabell.

Saint John’s School (3), Caribbean School (7), Robinson School (9) y el Colegio Marista de Guaynabo (10), debutarán esta semana y se proyectan como contendores sólidos a medida que avance la temporada.

Esta semana hay acción en el Centro de Convenciones con el High School. Además, habrá torneos en CIEM de Carolina y en San Felipe de Arecibo.