Los Caribes de San Sebastián anunciaron el martes que contarán con Pelegrín Vargas, hijo, en la próxima temporada de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), que inicia el 23 de octubre.

San Sebastián tuvo que sentarse a negociar con Vargas para retenerlo, ya que la posposición del torneo a octubre coincidía con su compromiso con el club Río Duero Voley Soria de la Superliga de España, cuya campaña también comienza ese mes.

Sin embargo, después de varias semanas en conversaciones, la gerencia y el capitán de los Caribes llegaron a un acuerdo para que no parta a Europa y se mantenga en el Pepino.

“Quiero tomar un momento para agradecer públicamente al Grupo Herce Soria por su profesionalismo y, sobre todo, por el cariño que siempre me han mostrado. Lamentablemente, aunque tuve mucha ilusión por vestir sus colores, no pudo ser esta vez. Me da mucha lástima porque sé que la familia Soriana también compartía esa misma ilusión. Los apoyaré desde la distancia como siempre he hecho desde que partí de allí”, escribió Vargas en una publicación en su cuenta de Facebook.

“A los Caribes de San Sebastián y su fiel fanaticada, agradecerles por el cariño y apoyo de siempre. Nada de esto hubiese sido posible sin el esfuerzo, la convicción y la confianza de nuestra gerencia, quienes siempre han creído en mí. Estoy convencido de que esta situación solo ocurriría en San Sebastián porque el pueblo, su gente y nuestra historia, tienen un valor muy especial en mi vida. Sigamos escribiéndola juntos”, añadió.

Vargas fue pieza clave en los campeonatos que ganó San Sebastián en los últimos dos años. De hecho, fue el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la final de 2023. Ese año también hizo historia al convertirse en el primer jugador que es nombrado MVP, Novato del Año y queda campeón en una misma campaña.