La Academia Cristo de los Milagros de Caguas arrancó la temporada del voleibol escolar enviando un mensaje claro de que hay que contar con ellas en el torneo nacional Buzzer Beater.

Las Gators, que fueron clasificadas número 14 en el primer escalafón de senior femenino, lograron apoderarse del campeonato del torneo invitacional del Torneo de Caguas Private School venciendo 25-20, 25-10 a las locales en el juego final.

En el camino fue que lograron las victorias contundentes dominando al sexto clasificado, Jireh Christian Academy, y al quinto Guamaní de Guayama en la semifinal.

Con estos triunfos el equipo cagüeño se posiciona dentro del Top-10 de esta semana.

PUBLICIDAD

En la categoría senior masculino del Torneo de CPS, Interamericana de Aguadilla conquistó el título venciendo a los locales.

Mientras en el 8 Elite que organizó el dirigente de la selección nacional masculina Jamille Torres junto a la jugadora Aury Cruz, el Colegio San Ignacio de Loyola se llevó la corona en senior y junior masculino mientras que Adianez hizo lo propio en senior y junior femenino.

San Ignacio venció 31-29, 25-21 a Adianez en la final senior, donde Fernando Castelló resultó el Jugador Más Valioso. En junior también dominaron a Adianez 25-17, 25-13 con Justin González siendo el MVP.

Adianez, por su parte, dominó 20-25, 28-26, 15-13 al Colegio Capitán Correa, de Hatillo, en la final junior femenino. Ayra Calderón fue la MVP. En senior femenino, la Tropa Naranja venció 25-12, 18-25, 15-10 a Capitán Correa. Andrea Díaz cargó con el MVP.

En el Torneo de Rosabell de Guaynabo, Saint Francis School prevaleció en senior femenino mientras que ADC de Bayamón hizo lo propio en junior masculino.