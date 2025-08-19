Iowa City, Iowa. El mundo de la gimnasia estadounidense apenas se estaba recuperando de un devastador escándalo de abusos sexuales cuando, en 2018, un joven entrenador se mudó de Misisipi a Iowa para trabajar en una academia de élite conocida por formar campeonas olímpicas.

Liang “Chow” Qiao, dueño de Chow’s Gymnastics and Dance Institute en West Des Moines, confió lo suficiente en su nueva contratación, Sean Gardner, como para darle la dirección de la principal competencia juvenil del club y ponerlo a cargo de varias de sus gimnastas más prometedoras.

Pero cuatro años después, Gardner dejó el gimnasio sin mayor explicación. USA Gymnastics —la organización golpeada por el caso de Larry Nassar que dio paso a la creación del Centro para un Deporte Seguro de EE. UU. (SafeSport)— había sido notificada de que Gardner estaba suspendido de todo contacto con gimnastas.

PUBLICIDAD

La razón no fue revelada públicamente, pero documentos judiciales obtenidos en exclusiva por The Associated Press muestran que el entrenador fue acusado de abusar sexualmente de al menos tres gimnastas en Chow’s y de grabar en secreto a otras mientras se cambiaban en el baño de su antiguo trabajo en Misisipi.

La semana pasada, más de tres años después de su suspensión, el FBI arrestó a Gardner, de 38 años, acusado de un cargo federal de pornografía infantil. Sin embargo, su caso disciplinario ante SafeSport aún no ha sido resuelto.

En expedientes como este, el público puede permanecer años sin información mientras SafeSport investiga. Aunque la entidad exige que las denuncias se reporten a la policía, críticos sostienen que el proceso es lento y opaco.

En mayo, la policía ejecutó una orden de allanamiento en la casa de Gardner y halló en su computadora y celular una gran cantidad de fotos y videos de niñas desnudas, según los registros judiciales. Las autoridades federales lo acusaron formalmente de producir representaciones visuales de menores en conductas sexuales explícitas, un delito que conlleva hasta 30 años de cárcel.

Chow’s Gymnastics es la academia donde entrenaron las campeonas olímpicas Shawn Johnson (2008) y Gabby Douglas (2012). Gardner llegó allí en 2018 y pronto fue ascendido, llegando a dirigir competiciones y a entrenar a equipos juveniles de alto nivel.

Según una declaración jurada del FBI, Gardner utilizó su posición tanto en Iowa como en Misisipi para abusar de niñas bajo su tutela, con tocamientos inapropiados, preguntas sexuales y métodos de entrenamiento abusivos. Varias denunciantes también alegaron que fue grabado en secreto en vestuarios.

PUBLICIDAD

La investigación policial enfrentó demoras, en parte porque algunas víctimas no quisieron presentar cargos criminales, hasta que en 2024 una nueva denuncia reabrió el caso. Finalmente, el FBI descubrió cientos de imágenes y videos que sustentan las acusaciones.

Aunque SafeSport puede imponer suspensiones en el ámbito deportivo, críticos señalan que sus limitaciones permitieron que Gardner consiguiera empleo en un hospital de Iowa incluso tras las denuncias. El caso pone de relieve la lentitud de los procesos y la falta de coordinación entre organismos deportivos y autoridades judiciales.

Gardner compareció el viernes en Des Moines por primera vez ante un tribunal federal. Su abogado no respondió a las solicitudes de comentarios de la AP.