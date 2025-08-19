Eloy Benítez, Frances Colón y Gladymar Torres correrán por el oro en los Juegos Panamericanos Junior
Los tres lograron a avanzar a la final de sus respectivos eventos ayer, entre otras destacadas actuaciones.
El atletismo boricua arrancó con fuerza en los II Juegos Panamericanos Junior 2025, sumando clasificaciones a finales, diplomas panamericanos y resultados que confirman el potencial de la nueva generación.
Eloy Benítez lideró la jornada al imponerse en su serie preliminar de los 100 metros y asegurar boleto a la final con el tercer mejor tiempo del día (10.15 segundos).
En la misma distancia, Diego González cerró en la décima posición general, despidiéndose con experiencia internacional.
En femenino, Frances Colón (11.32) y Gladymar Torres (11.35) lograron un doble pase a la final, pautada para hoy martes a las 7:40 p.m.
José Santana brilló en el lanzamiento de jabalina con un quinto lugar y marca de 69.10 metros, que le otorgó Diploma Panamericano.
También avanzaron a la final en los 400 metros con vallas Michael Olasio (50.89) y Yan Vázquez (50.60), quienes competirán el 20 de agosto.
En fondo, Kariana Figueroa se ubicó quinta en los 10,000 metros (37:34.93) para conseguir otro diploma, mientras que Alondra Santos fue novena (39:18.30).