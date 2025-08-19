El atletismo boricua arrancó con fuerza en los II Juegos Panamericanos Junior 2025, sumando clasificaciones a finales, diplomas panamericanos y resultados que confirman el potencial de la nueva generación.

Eloy Benítez lideró la jornada al imponerse en su serie preliminar de los 100 metros y asegurar boleto a la final con el tercer mejor tiempo del día (10.15 segundos).

En la misma distancia, Diego González cerró en la décima posición general, despidiéndose con experiencia internacional.

Eloy Benítez también avanzó a la final de los 100 metros, este en la rama masculina. ( FABIAN MEZA )

En femenino, Frances Colón (11.32) y Gladymar Torres (11.35) lograron un doble pase a la final, pautada para hoy martes a las 7:40 p.m.

José Santana brilló en el lanzamiento de jabalina con un quinto lugar y marca de 69.10 metros, que le otorgó Diploma Panamericano.

La otra finalista de los 100 metros de Puerto Rico lo es Gladymar Torres. ( FABIAN MEZA )

También avanzaron a la final en los 400 metros con vallas Michael Olasio (50.89) y Yan Vázquez (50.60), quienes competirán el 20 de agosto.

En fondo, Kariana Figueroa se ubicó quinta en los 10,000 metros (37:34.93) para conseguir otro diploma, mientras que Alondra Santos fue novena (39:18.30).