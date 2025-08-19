El atletismo boricua arrancó con fuerza en los II Juegos Panamericanos Junior 2025, sumando clasificaciones a finales, diplomas panamericanos y resultados que confirman el potencial de la nueva generación.

Eloy Benítez lideró la jornada al imponerse en su serie preliminar de los 100 metros y asegurar boleto a la final con el tercer mejor tiempo del día (10.15 segundos).

En la misma distancia, Diego González cerró en la décima posición general, despidiéndose con experiencia internacional.

Eloy Benítez también avanzó a la final de los 100 metros, este en la rama masculina.
Eloy Benítez también avanzó a la final de los 100 metros, este en la rama masculina. (FABIAN MEZA)

En femenino, Frances Colón (11.32) y Gladymar Torres (11.35) lograron un doble pase a la final, pautada para hoy martes a las 7:40 p.m.

Relacionadas

  1. ¡Otra de oro para Puerto Rico! Edmarie León se proclama campeona en tenis de mesa individual femenino

  2. Béisbol Doble A: los Mulos defienden el “Nini” e igualan la serie final ante los Leones

  3. Edmarie León y Steven Moreno avanzan a las semifinales individuales del tenis de mesa en Asunción

  4. Cheo Rosado, Juanchi Nieves y Edgar Pérez se unen al cuerpo técnico de P.R. para el Clásico Mundial

José Santana brilló en el lanzamiento de jabalina con un quinto lugar y marca de 69.10 metros, que le otorgó Diploma Panamericano.

La otra finalista de los 100 metros de Puerto Rico lo es Gladymar Torres.
La otra finalista de los 100 metros de Puerto Rico lo es Gladymar Torres. (FABIAN MEZA)

También avanzaron a la final en los 400 metros con vallas Michael Olasio (50.89) y Yan Vázquez (50.60), quienes competirán el 20 de agosto.

En fondo, Kariana Figueroa se ubicó quinta en los 10,000 metros (37:34.93) para conseguir otro diploma, mientras que Alondra Santos fue novena (39:18.30).

José Santana brilló en el lanzamiento de jabalina con un quinto lugar y marca de 69.10 metros, que le otorgó Diploma Panamericano.
José Santana brilló en el lanzamiento de jabalina con un quinto lugar y marca de 69.10 metros, que le otorgó Diploma Panamericano. (FABIAN MEZA)