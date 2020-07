Roberto Alomar apostará a los peloteros jóvenes que no han obtenido oportunidades reales para demostrar que pueden sobresalir en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) durante su incursión como propietario de la franquicia RA12.

El integrante del Salón de la Fama de Béisbol le está dando forma a una novena que principalmente estará compuesta por peloteros nativos que pertenecen a organizaciones profesionales en Estados Unidos. La integración de RA12 ocurrirá paralelamente con el regreso de los Tiburones de Aguadilla, franquicia que estuvo en receso por tres años, para la temporada 2020-21 que comenzará a principios de diciembre.

Alomar explicó que la idea surgió durante una conversación informal con su padre, Santos Alomar. Enseguida, comenzó a darle forma a una propuesta para la consideración de la Junta de Directores de la LBPRC. La misma fue aprobada.

“Hablamos de cómo podíamos ayudar a los jóvenes. Se notaba que no estaban participando en la liga de Puerto Rico y nos tomamos la iniciativa de hablar con ciertas personas. Fue un proceso corto porque somos una familia de béisbol. Tuve esa oportunidad de jugar cuando joven y creo que fue la base de los peloteros puertorriqueños para alcanzar lo que queríamos lograr”, sostuvo Alomar durante un aparte con este medio.

Además de RA12 y los Tiburones, el torneo contará con los Criollos de Caguas, los Indios de Mayagüez, los Gigantes de Carolina, los Antenieses de Manatí y los Cangrejeros de Santurce, novena que compartirá el estadio Hiram Bithorn en San Juan con el equipo de Alomar.

“Hacerse profesional es lograr un sueño, pero no las metas. Sé que en Puerto Rico hay talento, quiero ver a esos que están sentados y que no se ha visto jugar. Conozco de algunos peloteros que me consta que estarán jugando en mi equipo. Será producto. Habrá que darles tiempo a los muchachos para que se sientan cómodos jugando contra los otros equipos que serán buena competencia”, afirmó.

Alomar aseguró que no pretende establecer un proyecto de corta duración. De hecho, dejó la puerta abierta para, en el futuro, solicitar una segunda franquicia.

“No voy a decir lo que puede hacer en el futuro. Quiero aprovechar esta oportunidad día a día. Esperamos que salga todo bien este año y veremos qué se puede hacer el año que viene para mejorar la liga”, indicó.

RA12 contará con Alex Cintrón como mánager, junto con Ricky Bones como coach de lanzadores. Santos Alomar será el gerente general y Sandy Alomar aportará como asesor.