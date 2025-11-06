Robinson Cancel nunca olvidará el uniforme azul y anaranjado de los Senadores de San Juan de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Fue con ese equipo sanjuanero con quien comenzó a escribir su historia profesional y con quienes conectó su primer hit en la pelota invernal boricua durante la temporada 1996-97.

Casi tres décadas después, regresa al mismo equipo, pero esta vez como dirigente, en una campaña que estará dedicada precisamente a quien lo dirigió en aquel debut: Santos Alomar.

El pilar de la familia Alomar falleció el pasado 13 de octubre a sus 81 años.

“Yo me desarrollé en esta liga”, recordó Cancel en una conversación con Primera Hora .

“Me siento contento por la oportunidad. San Juan fue el primer equipo que me dio la oportunidad de jugar y de pegar mi primer hit, y me siento contento de regresar a los Senadores”, agregó el exjugador que compartió filas con Roberto Alomar, Carlos Baerga, Dicky González y Lino Rivera.

Los subcampeones Senadores inauguran su campaña este viernes frente a los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Hiram Bithorn. Antes, este jueves enfrentarán a los campeones Indios en el Estadio Isidoro “Cholo” García.

El exreceptor de Grandes Ligas confesó que tenía otros planes para el invierno, entre ellos volver a dirigir en México, donde ha trabajado. Sin embargo, una llamada del nuevo gerente general de los Senadores, Joey Solá, cambió su ruta.

No lo pensó dos veces, pues aseguró que siente que le debe al talento joven de la isla para que logren el sueño de arribar a las Mayores. “Eso es lo que todo el mundo quiere”, manifestó.

Cancel guarda gratos recuerdos de Alomar, padre, a quien consideraba un mentor dentro y fuera del terreno. La noticia de su fallecimiento lo tomó por sorpresa. De hecho, contó que estaba ansioso por recordar anécdotas de sus tiempos juntos.

“Ahora es dedicarle la temporada y hacerlo por él. Él aportó mucho a Puerto Rico, a la liga invernal y él se merece mucho”.

La novena sanjuanera, además, retirará el número 2, que vistió Alomar con orgullo durante su destacada carrera entre las Mayores y la LBPRC.

“Tratar de hacerlo mejor”

Cancel, quien ha estado dirigiendo en el sistema de ligas menores de los Rockies de Colorado durante los pasados nueve años, llega a San Juan con el compromiso de competir y enseñar.

El piloto vuelve a dirigir en Puerto Rico por primera vez desde la temporada 2019-20, cuando llevó a los Indios de Mayagüez a la final.

“Nosotros vamos a estar siempre preparados y positivos para tratar de hacer lo mejor por los Senadores de San Juan”, comentó.

“Ha salido una camada nueva de pelotero que tiene mucho talento, bien contento por eso porque se están desarrollando aquí”, agregó sobre su núcleo de jugadores, encabezados por Kenen Irrizary, Yariel González, Sydney Duprey, entre otros.