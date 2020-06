San Lorenzo. En tan solo seis meses, el 2020 se ha encargado de arruinarle los planes a muchos, y entre ellos se encuentran Mario Zabala y Steven Ondina.

Ambos estudiantes de la International Baseball Academy High School, Zabala, un jardinero de 6’1” de Río Piedras, y Ondina, siore y segunda de 5’8” y de Gurabo, figuran como dos de los principales candidatos residentes en la Isla a ser escogidos temprano en el Draft de Major League Baseball del próximo miércoles.

Pero, con la decisión de MLB de reducir el sorteo de 40 rondas a solamente cinco, las posibilidades de ambos jugadores de escuela superior de ser reclamados se redujeron debido a la experiencia que presentarán muchos jugadores universitarios que entrarán a la misma competencia con ellos.

“Siempre trato de mantenerme calmado pero me siento súper bien porque Dios sabe lo que va a pasar porque para eso he trabajado. Y si no se me da también puedo irme a estudiar, tengo mi educación y eso es lo importante para mí”, dijo Ondina. “Me han dicho de todo tipo de pronóstico, de varias rondas. Pero yo lo que puedo hacer es seguir trabajando y mantenerme enfocado”.

Y lo de enfocado ya lo está practicando, pues Ondina tiene claro de que hay posibilidades de que no sea escogido, por lo que ya tiene, al igual que Zabala, un compromiso para una beca de cuatro años con la Florida International University.

“Me siento preparado porque es algo por lo que uno ha trabajado toda su vida preparándote para esto. Pero Dios tiene un plan para todo y estoy mentalmente preparado para cualquier cosa que pase”, dijo Zabala, que muestra corpulencia y rapidez según los reportes. “Esperamos en Dios que se nos dé. Pero tengo un commitment con Florida International University. Lo hice en noveno grado y ahora lo confirmé. Pero hay esperanza de irnos en esas cinco rondas pero de no darse, tengo el plan B de irme a estudiar, que es lo que todo peloteros debería hacer: asegurar su vida”.

E independientemente de la ruta que tengan que tomar hacia las Mayores, tendrán a Javier Báez y José Orlando Berríos en su esquina.

“Este es un deporte súper difícil. Ahora mismo hay muchos peloteros fuera del béisbol por eso mismo. Sé que muchos peloteros de aquí van a ser bendecidos y van a ser firmados no importa en qué ronda, porque la meta es llegar a Grandes Ligas. Hay gente que ha sido escogida en la primera o en la última ronda y han terminado jugando en el mismo nivel que yo, así que la idea es seguir trabajando para ir mejorando día a día para ver si pueden lograr la meta”, dijo Báez.