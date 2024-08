Kansas City. Incluso en su día libre, el receptor de los Royals, Salvador Pérez, no puede decir que no a un juego, especialmente si es de ‘Wiffle Ball’ con un grupo de niños.

El nueve veces All-Star conducía por un vecindario en Kansas City, Kansas, en pasados días cuando vio a algunos niños jugando en un patio trasero. Pérez detuvo el auto, saltó y preguntó: “Oigan, ¿puedo jugar con ustedes?”.

A los niños les tomó un momento darse cuenta de quién estaban invitando a su juego.

La madre de uno de los niños, Lesley Lard, publicó en las redes sociales un clip de Pérez, vestido no con su impecable uniforme de los Royals sino con una camiseta informal de manga larga y pantalones cortos, haciendo un poderoso swing y luego corriendo por las bases.

“Uno de mis amigos me invitó a almorzar y, ya sabes, era mi día libre, y jugué como tres entradas”, dijo Pérez mientras estaba sentado en el dugout antes de un partido de este pasado fin de semana contra los Phillies de Filadelfia. ‘

“Los vi y me di la vuelta en mi auto, salí y les dije a estos chicos: ‘Oigan, ¿puedo jugar con ustedes?’ Y ahora es un momento destacado. Se volvieron locos”, agregó con una sonrisa.

“Decían: ‘¡Oh, Dios mío! ¡Es Salvy! ¡Ven a batear con nosotros!’”

Pérez, de 34 años, que ha pasado toda su carrera de 13 años en las Grandes Ligas en Kansas City, ha sido durante mucho tiempo un favorito de los fanáticos. A menudo pasa tiempo extra firmando autógrafos antes de los juegos, y su camiseta número 13 está omnipresente entre los fanáticos en el Kauffman Stadium.

“Bien por él”, dijo el mánager de los Royals Matt Quatraro, “porque son recuerdos increíbles para esos niños. Lo vemos ahí afuera con una gran sonrisa en su rostro todas las noches. Ahora él también les trajo eso a esos niños. Así que es realmente especial”.

Pérez, quien ayudó a los Royals a ganar banderines consecutivos de la Liga Americana en 2014 y 2015 junto con su primer título de la Serie Mundial en 30 años, dijo que no había pelotas Wiffle cuando crecían en Venezuela. Pero ciertamente había juegos improvisados en el vecindario.

Los niños que jugaban el jueves en realidad usaban una variación de una pelota Wiffle llamada Blitzball, que es como la pelota blanca tradicional con agujeros perforados pero que se curva aún más. Y resultó ser más difícil de batear de lo que Pérez pensó.

“Me poncharon una vez”, dijo riendo. “Es difícil batear esa pelota. No lo sé. Se mueven”.

Pocos lanzadores están teniendo mucho éxito contra Pérez esta temporada. Estaba bateando .274 con 22 jonrones y 85 carreras impulsadas antes del juego, lo que ayudó a los Reales a recuperarse de una temporada de 106 derrotas y a ponerse en posición de playoffs.

Estaban dos juegos detrás de Cleveland en la División Central de la Liga Americana y 5.0 por delante de Boston por el último puesto de comodín.

“Realmente no te sorprendes al escuchar eso porque así es Sal”, dijo el campocorto de los Royals, Bobby Witt Jr. “Siempre es una persona sociable. Le pregunté cómo le fue. Dijo que cree que consiguió 20 hits. Pero lo disfrutó. Le encanta ese tipo de cosas. Es genial verlo hacer lo que hace. Les trae una sonrisa a todos”.

Pérez, quien se convirtió en ciudadano estadounidense en 2020, tiene dos hijos, Salvador Jr. y Johan, y una hija, Paulina. Y eso hizo que su oportunidad de poner sonrisas en los rostros de algunos fanáticos jóvenes fuera aún más especial.

“Ustedes me conocen desde hace mucho tiempo. De eso se trata todo: se trata de los niños”, dijo Pérez. “Es una de mis cosas favoritas para hacer. Me encanta jugar béisbol, me encanta competir. Pero siempre digo, no sabemos qué hacen estos fanáticos o estos niños para conseguir una entrada para venir a verte. Tener ese tipo de oportunidad de jugar con ellos, no sucede muy a menudo”.