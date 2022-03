Nueva York. Los jugadores de las Grandes Ligas votaron a favor de aceptar la última oferta de Major League Baseball (MLB) para un nuevo acuerdo laboral, allanando el camino para poner fin a un cierre patronal de 99 días y salvar una temporada regular de 162 juegos.

La junta ejecutiva del sindicato aprobó el acuerdo mediante una votación de 26-12, a la espera de la ratificación de todos los jugadores, dijo una persona familiarizada con la votación, al hablar con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se autorizó ningún anuncio.

MLB envió una oferta a los jugadores el jueves y les dio hasta las 3:00 p.m. (4:00 p.m. en Puerto Rico) para aceptar y poder jugar una temporada completa. El sindicato anunció la votación de los jugadores alrededor de las 3:25 p.m. (4:25 p.m.) Los propietarios habían discutido el acuerdo antes de que MLB lo enviara a la asociación de jugadores.

PUBLICIDAD

El acuerdo permitirá que los campamentos de entrenamiento abran esta semana en Florida y Arizona, más de tres semanas después de lo programado para el 16 de febrero.

Los fanáticos pueden comenzar a hacer planes para estar en Fenway Park, Dodger Stadium y Camden Yards el próximo mes. El día de apertura está planeado para el 7 de abril, un poco más de una semana después de la fecha original del 31 de marzo.

El acuerdo también desencadenará una rápida de agencia libre. Carlos Correa, Freddie Freeman y Kris Bryant se encuentran entre los 139 jugadores de las grandes ligas que aún no tienen equipo, incluidos algunos que podrían beneficiarse de la adopción de un bateador designado universal.

El nuevo contrato colectivo de trabajo del deporte también ampliará los playoffs a 12 equipos e introducirá incentivos para limitar el llamado ‘tanking’ (llegar lo peor posible para tener un buen pick en el ‘draft’).

El salario mínimo aumentará de $570,500 a alrededor de $700,000 y el umbral del impuesto de lujo aumentará de $210 millones a alrededor de $230 millones este año, una ligera relajación para los que más gastan, como los Yankees, los Mets, los Dodgers y los Red Sox.

Se estableció un nuevo fondo de bonificación para los jugadores que aún no son elegibles para el arbitraje, una forma de aumentar los salarios de las estrellas jóvenes.

El comisionado Rob Manfred había fijado como fecha límite el martes para un acuerdo que preservaría un calendario de 162 juegos junto con el pago completo y el tiempo de servicio requerido para que los jugadores lleguen a la agencia libre. Las conversaciones se extendieron más allá de la fecha límite y Manfred anunció más cancelaciones el miércoles, aumentando el total a 184 de los 2,230 juegos.

PUBLICIDAD

Después de otro inconveniente, esta vez por el deseo de la gerencia de un draft amateur internacional, el acuerdo se concretó el jueves en la tarde y coronó casi un año de conversaciones en las que los lanzadores Max Scherzer y Andrew Miller asumieron roles destacados como portavoces del sindicato.

Los jugadores se habían quejado durante años por el acuerdo que expiró el 1 de diciembre, lo que provocó que las nóminas disminuyeran un 4% en 2021 en comparación con la última temporada completa, a niveles del 2015. El sindicato tuvo una postura negociadora ambiciosa en las conversaciones que comenzaron la primavera pasada, solicitando que los derechos de agencia libre aumenten con un respaldo basado en la edad y una expansión del arbitraje salarial al nivel que estuvo entre 1974 y 1986.

En las últimas etapas, el nivel y las tasas del impuesto de lujo, diseñado como un freno al gasto, se convirtieron en la clave para llegar a un acuerdo. Los jugadores piensan que un umbral demasiado bajo y una tasa demasiado alta equivalen a un tope salarial, lo que el sindicato combatió con una huelga de siete meses y medio en la campaña 1994-95.

El acuerdo se produjo después de tres días de negociaciones entre las oficinas de la MLB en el centro de Manhattan y la sede del sindicato de jugadores, a tres cuadras de distancia.

A pesar de cientos de horas de amenazas y contraamenazas, las partes están dispuestas a evitar que los partidos de la temporada regular sean cancelados por un conflicto laboral por primera vez desde la huelga de 1994-95. Los juegos originalmente anunciados como cancelados por Manfred se cambiaron a pospuestos, y MLB modificará el calendario original.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el trato tuvo un costo, ya que años de rencor público volvieron a mostrar tanto a los propietarios como a los jugadores en su obsesión por el dinero.

Los entrenamientos de primavera en Arizona y Florida se vieron interrumpidos por tercer año consecutivo luego de dos temporadas de exhibición alteradas por la pandemia de coronavirus. Los juegos de exhibición estaban programados para comenzar el 26 de febrero.

Los jugadores tendrán alrededor de 28 días de entrenamiento en lugar de los 42 habituales de los lanzadores y receptores.

De alguna manera, las negociaciones fueron similares a las de 1990, cuando comenzó un cierre patronal el 15 de febrero y terminó con un acuerdo de cuatro años anunciado a la 1:18 a. m. del 19 de marzo.