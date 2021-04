Nueva York. Francisco Lindor y los Mets de Nueva York acordaron un contrato por 10 años y $341 millones, pacto que mantendrá al estelar campocorto en Queens por largo tiempo después de que el equipo lo adquiriera de Cleveland en la temporada muerta, según dijo una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló con The Associated Press el miércoles en la noche bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Lindor era elegible para la agencia libre después de esta temporada, y dijo durante los campos primaverales que no negociaría con los Mets un contrato a largo plazo después del día inaugural.

Pero menos de 24 horas antes de que Nueva York comience su temporada el jueves en Washington, se llegó a un acuerdo.

Lindor, de 27 años, tuvo dos Guantes de Oro y cuatro apariciones en el Juego de Estrellas en seis temporadas con los Indios, acumulando .285 con promedios de 29 jonrones, 86 carreras impulsadas y 21 bases robadas por cada 162 juegos.

Fue la contratación más preciada de la primera temporada muerta del nuevo propietario Steve Cohen, quien lo adquirió de Cleveland junto con el lanzador derecho Carlos Carrasco por los jugadores del cuadro Amed Rosario, Andrés Giménez y dos jugadores de liga menor.

Nueva York agregó a Lindor sabiendo que podría perderle cuando se convirtiera en agente libre después de la temporada 2021, pero el equipo dijo que intentaría negociar un pacto a largo plazo.

El acuerdo de Lindor será el más grande jamás realizado para un campocorto, ya que supera el de 14 años y $340 millones de Fernando Tatis Jr. con San Diego, firmado en febrero.

Solo el contrato de 12 años y $426.5 millones de Mike Trout con los Angelinos de Los Ángeles, y el de 12 años y $365 millones Mookie Betts con los Dodgers de Los Ángeles, valen más.