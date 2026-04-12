Los Tiburones de Aguadilla acabaron con el invicto de los Patrulleros de San Sebastián al imponerse 5-0 este sábado, en la continuación de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, en el estadio Luis “Canena” Márquez.

San Sebastián vio detenida su cadena de 13 victorias, mientras Aguadilla extendió a seis su racha ganadora.

El encuentro también marcó la despedida del veterano lanzador Juanito Hernández, quien durante 26 años defendió los colores de los Tiburones.

Hernández se llevó la victoria con cinco entradas lanzadas, en las que permitió apenas tres hits.

El salvamento fue para Miguel Cirino, quien trabajó cuatro episodios.

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En uno de los momentos más emotivos de la noche, Hernández fue retirado de la lomita por sus familiares y el dirigente José “Jochy” Pérez, en medio del aplauso de jugadores de ambos equipos, fanáticos y árbitros.

En la misma sección, los Libertadores de Hormigueros derrotaron 9-2 a los Navegantes de Aguada con seis ponches en seis entradas de Omar Meléndez y cuatro carreras impulsadas de Adriel Acevedo.

En los cruces entre las secciones Central y Sur, los Pescadores del Plata de Comerío aseguraron su pase a la postemporada al blanquear 4-0 a los Potros de Santa Isabel con 14 ponches en ocho episodios del estelar zurdo Luis Leroy Cruz, quien apenas permitió tres imparables.

Pedro Crespo y Kevin Millet conectaron cuadrangulares.

Por su parte, los Bravos de Cidra vencieron 6-1 a los Brujos de Guayama, los Polluelos de Aibonito siguieron en la pelea con triunfo 4-2 sobre los Cachorros de Ponce y los Toritos de Cayey aplastaron 13-4 a los Maratonistas de Coamo en la victoria número 50 del estelar lanzador Freddie Cabrera, quien colocó su marca en 6-0 este año.

Además, el veterano lanzador Joel Morales alcanzó su triunfo número 50 en la cómoda victoria 17-5 de los Criollos de Caguas sobre los Peces Voladores de Salinas.

Los Criollos contaron con jonrones de Ian Clemente, Misael Ramos, Norberto Navarro y dos de Kenen Irizarry. En otro encuentro, los Próceres de Barranquitas blanquearon 6-0 a los Poetas de Juana Díaz con ocho entradas de Christopher Vázquez, quien ponchó a siete bateadores.

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En los cruces entre la Norte y la Metro, los Gigantes de Carolina aseguraron su pase a la postemporada con blanqueada 9-0 sobre los Atenienses de Manatí, gracias a la labor combinada de Héctor “Heto” Acevedo, Luis Ayala, William de Gracia y Juan León Falú.

Por su parte, los Montañeses de Utuado dieron señales de vida al superar 5-4 a los Mets de Guaynabo, los Guardianes de Dorado fabricaron cuatro carreras en el noveno episodio para vencer 10-6 a los Industriales de Barceloneta, los Titanes de Florida doblegaron 9-5 a los Maceteros de Vega Alta y los Tigres de Hatillo derrotaron 8-3 al Melao Melao de Vega Baja con cuadrangulares de Jay Feliciano y Tony Brian Méndez.

En otro resultado, los Arenosos de Camuy defendieron su liderato al vencer 2-1 a los Lancheros de Cataño con la combinación monticular de Roberto Barreto y Juan Caballero.

En el Este, los Artesanos de Las Piedras sumaron su octava victoria consecutiva al blanquear 8-0 a los Cocoteros de Loíza con siete entradas de Miguel Mejía.

Además, los Guerrilleros de Río Grande derrotaron 12-10 a los Halcones de Gurabo con cuatro carreras impulsadas de Elvin Delgado y los campeones defensores Mulos de Juncos vencieron 3-2 a los Cariduros de Fajardo con 13 ponches de Rubén Ramírez en juego completo.

En el Sureste, los Azucareros de Yabucoa superaron 9-3 a los Jueyeros de Maunabo con cuadrangular de Christian Díaz, mientras los Grises de Humacao apabullaron 14-3 a los Leones de Patillas con tres carreras remolcadas de Alexis Cruz.

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Juegos para hoy domingo:

Cabo Rojo (6-9) en Sabana Grande (7-8) — 2:00 p.m.

Utuado (4-9) en Manatí (7-8) — 2:00 p.m.

Hatillo (8-6) en Florida (7-6) — 3:00 p.m.

Humacao (7-8) en San Lorenzo (4-11) — 3:00 p.m.

Añasco (7-5) en Aguadilla (12-5) — 3:00 p.m.

Maunabo (8-6) en Patillas (6-7) — 4:00 p.m.

Hormigueros (9-4) en San Sebastián (13-1) — 4:00 p.m.

Peñuelas (6-7) en Lajas (6-9) — 4:00 p.m.

Coamo (7-9) vs. Cayey (12-2) (en Caguas) — 4:00 p.m.

Río Grande (6-6) en Las Piedras (9-1) — 5:00 p.m.

Vega Alta (6-7) en Cataño (7-6) — 5:00 p.m.

Guaynabo (4-11) vs. Vega Baja (2-11) (en Dorado) — 5:00 p.m.

Gurabo (3-10) en Fajardo (7-6) — 6:00 p.m.