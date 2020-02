La casa que erigieron Roberto Clemente y los Cangrejeros de Santurce, además de los Senadores de San Juan y glorias de la pelota puertorriqueña como Juan ‘Terín’ Pizarro, Rubén Gómez, Tany Pérez, Orlando ‘Peruchín’ Cepeda y hasta Roberto Alomar, no ha contado con un recordatorio completo para dichas figuras ante los miles de fanáticos que han asistido a la Serie del Caribe San Juan 2020.

En ceremonias a través de los años, en la verja de los jardines del Estadio Hiram Bithorn se han colocado los números de esas figuras mencionadas, números retirados por las trayectorias de los jugadores que los utilizaron. Pero en esta Serie del Caribe solo se pueden observar el 12 de Roberto Alomar y el 22 de Rubén Gómez.

Al parecer, encima de los números de figuras como los miembros del Salón de la Fama, Roberto Clemente (21), Orlando ‘Peruchín’ Cepeda (30) y Tany Pérez (17), además del 1 de Juan ‘Terín’ Pizarro, se colocaron todos promocionales de auspiciadores de la Serie del Caribe sin tomar en cuenta el detalle.

Incluso, cerca del 12 de Alomar en el jardín central se puede observar una mancha que al parecer corresponde a uno de los números que aparenta ser removido.

Primera Hora intentó conseguir una explicación sobre porque este distintivo de figuras míticas de la pelota boricua no pudieron permanecer visibles corriendo un poco las promociones, pero la oficina de administración del Hiram Bithorn no quiso emitir ningún comentario por no tener autorización y refirió a la oficina del organizador del evento, MB Sports, a quien se contactó pero no había emitido una reacción a la hora de esta publicación.