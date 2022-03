Los Pescadores del Plata de Comerío y los Brujos de Guayama, dos equipos que han quedado fuera de la postemporada en los últimos años, encabezaron las victorias de la primera jornada sabatina de la temporada 2022 del Béisbol Superior Doble A.

Fue el primer triunfo de la recién comenzada campaña para ambos equipos. Los Pescadores colocaron su marca en 1-1, mientras los Brujos juegan para 1-0.

Comerío vino de atrás para superar con pizarra 6-5 a los Toritos de Cayey. El juego se decidió en el tope del décimo episodio con elevado de sacrificio de Edgardo Aulet.

El veterano bateador de los Pescadores del Plata, Luis ‘Bam Bam’ Ortiz, conectó par de incogibles para colocarse a ley de ocho hits del club de los 700.

El derecho Jomar Huertas fue el ganador en relevo con tres episodios lanzados.

En la misma sección, los Próceres de Barranquitas fabricaron par de anotaciones en la parte alta de la novena entrada para ganarle 4-3 a los Polluelos de Aibonito. La carrera de la ventaja la empujó Antonio Rodríguez con doblete. Ricardo de la Torre sacudió su segundo jonrón de la temporada por los Polluelos.

En el Sur, los Brujos fabricaron cuatro anotaciones en el séptimo episodio y seis en el octavo para remontar con victoria 13-6 frente a los Poetas de Juana Díaz. Jaime Bonilla tiró 4.2 entradas para llevarse el triunfo en relevo.

En el Este, los Artesanos de Las Piedras vencieron 10-4 a los Mulos de Juncos. Gerald Ceballos bateó de 4-4 con tres carreras empujadas y dos anotadas por los Artesanos.

En el Suroeste, los Petroleros de Peñuelas superaron 4-1 a los Cafeteros de Yauco con siete entradas de Eduardo Cardona y salvamento de Víctor Maldonado.

En la Metro, los Guardianes de Dorado apabullaron 12-4 a los Gigantes de Carolina. José Díaz remolcó cuatro carreras y pisó el plato en dos ocasiones.

Mientras, en el Sureste, los Leones de Patillas aplastaron con resultado 11-1 a los Jueyeros de Maunabo. El zurdo Sidney Duprey lanzó 5.1 entradas para ganar el juego y Sulliam Ríos pegó bambinazo.

Fueron pospuestos por lluvia los juegos Humacao vs. Yabucoa, Manatí vs. Hatillo, Salinas vs. Coamo, Hormigueros en Aguadilla, Fajardo vs. Loíza, San Sebastián en Añasco, Cabo Rojo en Sabana Grande y Camuy en Utuado.