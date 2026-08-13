Freddie Freeman aparentemente evitó una lesión grave la noche del miércoles, cuando el primera base de los Dodgers de Los Ángeles sufrió una caída aterradora por las escaleras y terminó dentro del dugout de visitantes mientras intentaba atrapar un elevado de foul en la octava entrada.

Freeman no está seguro de si jugará cuando los Dodgers comiencen una importante serie de cuatro juegos con los Cerveceros de Milwaukee, líderes de las Grandes Ligas, el jueves, pero agradece que su caída libre hasta el piso del dugout no haya sido peor.

“No me golpeé la cabeza, así que esa fue la parte clave. Me duele. Me duelen las rótulas. Me duele el hombro. Me duele la mano. Me duele la muñeca. O sea, me caí. (Pero) estoy de buen ánimo”, comentó.

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I still can't believe Freddie Freeman walked away from this with a few bruises. Dude truly is a Superman. ❤️ https://t.co/gRtsFVroAR — John Ondrasik (@johnondrasik) August 13, 2026

Freeman se mantuvo en el juego y terminó la parte alta de la octava, pero Tommy Edman bateó como emergente por él en la parte baja del inning, antes de que Los Ángeles cerrara una victoria 4-2 sobre los Reales de Kansas City, su cuarta en cinco juegos.

El lado derecho del cuerpo de Freeman se llevó el golpe, pero el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2024 aparentemente no se rompió ningún hueso. Esperará a ver cómo se siente por la mañana antes de decidir si jugará la noche del jueves, cuando los Dodgers, campeones consecutivos de la Serie Mundial, reciban a Milwaukee en una revancha de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año pasado.

Freeman explicó que simplemente calculó mal la ubicación de la barandilla del dugout mientras seguía el elevado de foul de Isaac Collins.

“Fui a apoyarme, como si fuera a recargarme en la baranda para atrapar la pelota, y obviamente no había baranda”, dijo con una sonrisa Freeman.

FREDDIE FREEMAN: “I didn’t hit my head, so that was the key part there. I am sore, kneecaps are sore, shoulder sore, hand sore, wrist sore. I mean, I fell.



“I’m in good spirits, I’ve already cold tubbed, done everything I need to do to put myself in a position to be able to… pic.twitter.com/3PtD4tBTq5 — Hyeseong Kim Muse 김혜성 (Fan account) (@HyeseongKimMuse) August 13, 2026

Freeman, que cumple 37 años en un mes, señaló que tuvo suerte de caer completamente dentro del dugout, evitando por completo el primer tramo de escaleras. Esto se debe a que, cuando aterrizó, su cabeza quedó asomada hacia el espacio abierto sobre el segundo tramo de escaleras que baja hacia el clubhouse de visitantes, en lugar de golpearse contra el suelo.

“Por suerte, era alto, así que me libré de todo lo demás”, bromeó Freeman.

Esta no fue la primera desventura defensiva de Freeman: contó que se cayó en las gradas en Arizona hace aproximadamente una década, cuando estaba con los Bravos de Atlanta.

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El oriundo del condado de Orange y aficionado de los Angels desde niño también dijo que todavía recuerda la famosa caída al dugout en el día inaugural de 1999 de Mo Vaughn, quien se lesionó en la primera jugada de su primer juego con la novena.

Los Reales acudieron rápidamente junto a Freeman tras la caída y le pidieron que se quedara en el suelo. Freeman decidió levantarse de todos modos, y el personal de preparación física de los Dodgers corrió a través del campo para revisarlo.

“Creo que realmente nos salvamos por poco. Visualmente, fue muy aterrador. Por ahora, está de buen ánimo, lo cual creo que es una buena señal. Solo una especie de dolor general en todo el cuerpo” dijo el mánager de Los Ángeles, Dave Roberts.