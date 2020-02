Cleveland. El futuro de Francisco Lindor con los Indios ya era incierto. Y desde el sábado está aún más confuso.

El campocorto cuatro veces participante del Juego de Estrellas y quien ha estado sujeto toda esta temporada muerta del béisbol en cientos de rumores de cambios por razón de que Cleveland no será capaz de hacerle una multimillonaria oferta que puede evitar que algún día se vaya como agente libre, realizó el sábado una serie de comentarios contradictorios cuando habló ante la prensa de toda su curiosa situación.

Lindor comenzó diciendo que le gustaría quedarse en Cleveland, lugar al que se refirió llamándolo “casa”. Pero el joven boricua de 26 dijo que los Indios no han hecho “lo correcto” hasta el actual momento y se cuestionó si el club estará en la posición de algún día poder reunir la cantidad de dinero que necesitarán para retenerlo.

PUBLICIDAD

En la conversación discutió otros contratos masivos, de multi temporadas que han sido firmados en el béisbol, y mencionó que ciertamente quisiera lograr un contrato por $500 millones. “Quien no quisiera eso”, dijo al respecto antes de declarar que las finanzas no son el único factor que evaluará para estampar una firma.

“No soy una personas que se mueve por el dinero. A mí me motiva ganar campeonatos”, dijo Lindor durante una tiempo con la prensa durante un festival promocional del equipo en Cleveland. “Eso es lo que quiero. Quiero ganar. Y a donde vaya, quiero ganar. Quiero traer un equipo a la ciudad de Cleveland. Eso es lo que quiero. Esa es mi misión. Estoy aquí hoy y quiero ganar con los Indios. Eso no tiene nada que ver con dinero. Eso no tiene nada que ver con la cantidad de años. No tiene nada que ver con quien me gusta jugar o quien no me cae bien”.

“Para mí jugar tiene que ver con campeonatos. Quiero una gerencia que trate de poner junto un equipo que pueda ganar, no uno que ahorre dinero. Ellos están supuestos a montar un equipo para ganar. Yo estoy aquí para ganar”.

No soy una personas que se mueve por el dinero. A mí me motiva ganar campeonatos -Francisco Lindor

Obviamente, eso es por ahora.

Los Indios están en una posición bien difícil con Lindor, quien evitó ir a una vista de arbitraje salarial con el equipo el mes pasado al arreglar un pacto por un año y $17.5 millones para otros incentivos para la temporada del 2020. El cagüeño está bajo control del equipo hasta el 2021 y según se prevé, la posibilidad de que logre un contrato de proporciones no alcanzadas por nadie antes son bien grandes.

PUBLICIDAD

Basados en los recientes contratos firmados por estrellas como Mike Trout, Bryce Harper y Manny Machado, pensar que Lindor pueda lograr un contrato valorado en $500 millones no es nada descabellado.

En lo que eso sucede, los Indios han evaluados varias ofertas de cambio por Lindor, uno de los jugadores más completos del béisbol en la actualidad y quien apenas está entrando a los años de su madurez deportiva.

Al momento, Cleveland ha declinado mover a Lindor a otro equipo, pero eso podría cambiar en cualquier momento.

Lindor dijo que le presta poca atención a los rumores de cambios y aseguró que comprende bien la parte del negocio que controla el béisbol. Pero bajo eso destacó que él no guarda ningún poder en decidir su futuro si los Indios deciden moverlo de equipo.

Él si controla, claro está, su permanencia futura en el equipo. Así entonces, ¿por qué no firma él una extensión con los Indios?

“Porque no me han ofrecido lo correcto”, indicó mientras lanzaba una amplia sonrisa que acompaña muy bien su poderoso bate y su espectacular defensiva, factores que lo han convertido en una jugador favorito de los fanáticos.

Yo sí quiero estar en Cleveland. Amo a los Indios y a sus fanáticos -Francisco Lindor

Cuando se le preguntó a Lindor qué hace falta para que los Indios logren amarrarlo, él le devolvió a la pregunta al reportero.

“¿Díganme ustedes”, dijo. “¿Cuál es el número? ¿Qué valor ustedes me ponen?”.

A Lindor alguien le puso como ejemplo el contrato de siete años y $245 millones que los Angelinos de Los Ángeles le otorgaron al héroe de la pasada Serie Mundial, Anthony Rendón. Lindor acto seguido preguntó cual es el promedio anual de ese contrato, todo antes de ofrecer una respuesta larga que dejó a todos perplejos.

PUBLICIDAD

“Mucho dinero sena muy bonito ahora mismo”, dijo Lindor, quien se presentó con su pelo pintado color platino. “Todo suena bonito. Los muchos años también. Al fin del día, todo dependerá de lo que es mejor para mí y para mi familia, y también para la organización de los Indios. Si ellos consideran que no podré quedarme aquí por la situación financiera, entonces no estaré aquí”.

“Pero yo sí quiero estar en Cleveland. Amo a los Indios y a sus fanáticos. Me he enamorado de esta ciudad. ¿Cuándo es el momento correcto para firmar una extensión? Yo no lo sé. Dios tiene un plan para mí y mi familia y yo ciertamente creo en eso. Lo que va a pasar, va a pasar”.

Los Indios y sus fanáticos han estado en esta misma situación antes con estrellas como Albert Belle, Jim Thome, Manny Ramírez, CC Sabatha y Cliff Lee. Usualmente, los protagonistas de estos casos o son cambiados y firman con otros equipos en la agencia libre.

Una fanático presente el Cleveland Convention Center que buscó un autógrafo de Lindor, Brittany Hanus, de Solon, Ohio, dijo que no puede imaginarse a Lindor en otro uniforme.

“Eso me rompería el corazón”, dijo la chica que vestía una camisa con el número 12 y el apellido de Lindor. “De verdad espero que podamos retenerlo. Eso sería grandioso. Sé que somos un mercado pequeño, y que es difícil competir financieramente con equipo como los Yankees, Astros y Dodgers. Pero creo que si tenemos más fanáticos en el parque eso ayudaría a poder retenerlo. Odiaré verlo partir”.